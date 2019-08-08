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08 августа 2019, четверг, 12:31 48
Финансы 2019-08-08T12:34:42+03:00
Українські Новини
Долги "Укрнефти" перед государством продолжают расти

Долги "Укрнефти" перед государством продолжают расти

Долги по налогам и рентным платежам крупнейшей нефтедобывающей компании "Укрнефть" с начала года выросли на 1 млрд гривен с 14,8 млрд гривен до 15,8 млрд гривен.

Об этом Українським Новинам сообщили в Офисе крупных налогоплательщиков Государственной налоговой службы.

"Долги "Укрнефти" сегодня составляют 15,8 млрд гривен. С начала года они выросли на 1 млрд гривен", - сказал собеседник агентства.

При этом долг компании перед Офисом крупных налогоплательщиков составляет 3,5 млрд гривен.

Ранее компания сообщила, что в январе-июне 2019 года она уплатила налогов в бюджеты всех уровней на сумму 6,8 млрд гривен, что на 2% превышает аналогичный показатель прошлого года.

На конец 2017 года долги, по данным компании, составляли 12,68 млрд гривен.

Как сообщали Українські Новини, 50%+1 акция "Укрнефти" принадлежит НАК "Нефтегаз Украины", по 13,6% - компаниям Littop Enterprises Limited и Bridgemont Ventures Limited и 12,9% - Bordo Management Limited.

9,9% акций компании принадлежат другим акционерам.

Впервые за долгое время были проведены 10 конкурсов на заключение соглашения о разделе продукции (добыча природного газа). На конкурсы были выставлены 9 участков на суше и 1 участок на шельфе Черного моря. После объявления победителей конкурсов появились недовольные среди участников, которые не одержали победу.

Национальная акционерная компания "Нефтегаз Украины" завершила выплату 90% чистой прибыли компании за 2018 год в качестве дивидендов государству.

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