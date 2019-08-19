Дружина Нетаньяху по дорозі в Київ влаштувала скандал в літаку і кинула на землю хліб-сіль

Скандальний епізод стався в ніч на понеділок, 19 серпня, в літаку "Ель-Аль", в якому глава уряду Біньямін Нетаніягу прямував до Києва. Сара Нетаніяху, що супроводжує свого чоловіка під час візиту, відчитала командира корабля за те, що той не привітав її належним чином при посадці в літак. Про це повідомляють Вести Ізраїлю.

Сара Нетаньяху у гніві схопилася зі свого крісла і попрямував до кабіни пілотів. Проте в кабіну її не пустили, що ще більше розлютило дружину прем'єра. В результаті командир корабля знову привітав подружжя Нетаніягу на борту – за 45 хвилин до посадки в Києві.

Насправді командир корабля вітав Сару Нетаніягу і перед зльотом, але вона, можливо, цього не розчула, що і призвело до інциденту. Вдруге ім'я дружини прем'єра прозвучала "акцентовано": "Бажаємо чолі уряду і його дружини, пані Сари Нетаніягу, вдалого візиту".

В канцелярії глави уряду заперечують, що саме охоронці Нетаніягу припинили "прорив" дружини прем'єра в кабіну пілотів. Тут також додали, що мова йде про непорозуміння, яке було негайно вичерпано, далі політ проходив в рутинному режимі.

В "Ель-Аль" у відповідь заявили, що "подружжя Нетанияхгу постійно користуються послугами авіакомпанії під час візитів". "Ми були раді взяти на борту нашого літака прем'єр-міністра і його дружину під час польоту в Київ", - говориться в офіційній реакції.

Втім, цим справа не закінчилася. Коли подружжя Нетаніягу зійшли з літака в Києві, їх вітали три дівчата в традиційних українських строях та з короваєм хліба і сіллю. Глава уряду, вже знайомий з цим ритуалом, відламав шматочок хліба, вмочив у сіль і надкусив. Після цього він передав скибочку дружини Сари, але та кинула його на землю.

Нагадаємо, що це перший візит Біньяміна Нетаніягу в Київ за останні 20 років. Розпочнеться він о 10:30 - з офіційної зустрічі з українським президентом в Маріїнському палаці.

Як повідомляли Українські Новини, прем'єр-міністр Ізраїлю Нетаньягу хоче бути посередником в переговорах Путіна і Зеленського.