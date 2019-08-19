Бойовики на сході України посилили обстріли і 13 разів порушили режим припинення вогню

За минулу добу в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі терористи тринадцять разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомляє прес-центр ООС.

В районі відповідальності оперативно-тактичної угруповання Схід поблизу Харчовика, тричі неподалік Лебединського і двічі біля Талаковки бойовики вели вогонь із стрілецької зброї. Неподалік Водяної терористи обстріляли українських військових з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї, в районі Павлополя — двічі з автоматичних гранатометів і стрілецької зброї, поблизу Пісків — з ручних протитанкових гранатометів.

В районі відповідальності оперативно-тактичної угруповання Північ поблизу Новолуганского бойовики обстрілювали українські позиції з озброєння БМП, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї, неподалік Луганського — з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.

У штабі додали, що за минулу добу втрат серед українських військових не було.

З початку поточної доби бойовики двічі обстріляли українські позиції: неподалік Новотроїцького вели вогонь з гранатометів різних систем і стрілецької зброї, а в районі Водяного — з ручного протитанкового гранатомета і стрілецької зброї.

Як повідомляли Українські Новини, у штабі ООС повідомили, що за минулу добу, 16 серпня,терь ВСУ в результаті ворожого обстрілу не було.

15 серпня боевики 12 разів порушили перемир'я, застосувавши гранатомети, кулемети і стрілецьку зброю.