подписаться на рассылку
25.1 25.45
27.7 28.45
˟
16 августа 2019, пятница, 08:15 37
Силовые структуры 2019-08-16T08:15:18+03:00
Українські Новини
Боевики 12 раз нарушили перемирие, применив гранатометы, пулеметы и стрелковое оружие

Боевики 12 раз нарушили перемирие, применив гранатометы, пулеметы и стрелковое оружие

ООС.
ООС.

За минувшие сутки, 15 августа, оккупанты 12 раз нарушили режим огня на Донбассе, сообщается в утренней сводке операции Объединенных сил. Противник обстреливал позиции ООС из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил девять обстрелов позиций Объединенных сил: неподалеку Гнутово – из станкового противотанкового гранатомета; дважды вблизи Павлополя – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов; дважды в районе Пищевика - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; вблизи Водяного – с ручного противотанкового гранатомета; неподалеку Опытного – из подствольных гранатометов и стрелкового оружия. неподалеку Лебединского – из автоматического гранатомета; вблизи Авдеевка – с автоматического гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил три обстрела наших военных: дважды вблизи Южного – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; неподалеку Новолуганского – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

За минувшие сутки потерь с нашей стороны нет. С начала текущих суток противник, в целом, соблюдает режим прекращения огня.

Как сообщали Українські Новини, 14 августа, оккупанты на Донбассе 13 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, используя дважды запрещенное Минскими соглашениями оружие – минометы калибра 120 мм и 82 мм. В результате обстрелов погиб один военнослужащий.

Тем временем российские спецслужбы пытаются вербовать украинских военных в соцсетях под видом женщин.

Больше новостей о: нарушение перемирия ООС Ситуация в зоне ООС обстрелы в зоне ООС

Архив
Новости
Трамп рассматривает возможность покупки Гренландии, - СМИ 08:53
Субсидии будут оформлять по-новому: что изменится в новом отопительном сезоне 08:52
СБУ задержала водителей автобуса за незаконные перевозки пассажиров в "ЛНР" 08:31
Боевики 12 раз нарушили перемирие, применив гранатометы, пулеметы и стрелковое оружие 08:15
НАБУ сообщило о подозрении Грымчаку и его помощнику 08:07
больше новостей
Почерневшая вода на одесском пляже. Фото: Думская
Фото дня: в Одессе почернела вода на самом большом пляже 20:00
Резкое похолодание, штормовой ветер и жара +34: синоптик предупредила о сложной погоде 06:00 Карта
Не дороже 1,2 миллиона: расходы на покупку авто главе Офиса Президента ограничили 19:34
Кабмин обязал "Нефтегаз" продавать газ компании Ахметова на 40% дешевле, чем населению, - Герус 15:49
Правоохранители задержали замминистра МВОТ Грымчака по подозрению в мошенническом завладении $1,1 млн 22:59
больше новостей
Почерневшая вода на одесском пляже. Фото: Думская
Фото дня: в Одессе почернела вода на самом большом пляже 20:00
Кабмин обязал "Нефтегаз" продавать газ компании Ахметова на 40% дешевле, чем населению, - Герус 15:49
Конец баталиям на 210 округе: Коровченко снова проиграл суд 11:11
В деле против Калюжного существует политический характер действий департамента ГПУ Горбатюка, на что и указал Интерпол, - адвокат Богатырь 16:40
Князев получил надбавку за "специфические условия службы" в 1,5 раза больше, чем оклад 06:15 Документ
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok