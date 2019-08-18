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18 серпня 2019, неділя, 23:55 6
Події 2019-08-18T23:58:58+03:00
Українські Новини
Зебру, що втекла з екопарку Харкова, шукають з кіньми і квадрокоптером

Зебру, що втекла з екопарку Харкова, шукають з кіньми і квадрокоптером

Втеча зебра. Фото: сайт екопарку
Втеча зебра. Фото: сайт екопарку

У Харкові з екопарку втекла зебра, повідомляють "UA:Новини" на сторінці в соцмережі Facebook з посиланням на спікера комплексу Олексія Костюченка.

За його словами, зебру переводили в новий вольєр. Тварину вели за допомогою шлейки в супроводі наглядачів. У цей час зебра втекла.

Зараз тварину шукають 20 працівників екопарку, охорона і волонтери. До пошуків залучили коней і квадрокоптер.

Співробітники екопарку просять людей, якщо побачать тварину, самостійно не ловити - це може бути небезпечно.

У випадку, якщо хто-небудь зустріне зебру, співробітники просять зв'язатися з комплексом.

Раніше з екопарку втекли 3 мавпи, яких зловили на окружній дорозі.

Як повідомляли Українські Новини, у Миколаївському зоопарку показали новонароджене зебреня. Також у Києві поліцейський намагався наздогнати поні і бігав за ним по Голосіївському району.

Тим часом британські вчені з'ясували, навіщо зебрами смужки. Смуги дезорієнтують ґедзів і мух цеце, які в результаті значно менше турбують зебр, ніж інших тварин.

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