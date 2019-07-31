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31 июля 2019, среда, 19:15 419
Происшествия 2019-07-31T19:16:05+03:00
Українські Новини
Видео дня: В Киеве полицейский пытался догнать пони и бегал за ним по Голосеевскому району

Видео дня: В Киеве полицейский пытался догнать пони и бегал за ним по Голосеевскому району

В Голосеевском районе Киева из парка сбежал резвый пони. Его попытался догнать полицейский, однако его попытки не увенчались успехом - зато попали на видео. Об этом сообщает Киев Автомобильный.

"В Голосеевском районе пытаются поймать пони, который, очевиднее всего, сбежал из парка. Будьте бдительнее", - сообщается в посте.

На видео видно, как пони идет вдоль проезжей части, затем выходит на дорогу. Рядом идет полицейский, но когда он пытается поймать животное, оно достаточно быстро убегает. Полицейский пытается его догнать, но быстро сходит с заданной резвым пони дистанции.

В комментариях тем временем пользователь соцсети упражнялись в остроумии.

 

Позже полицейские сообщили, что пони они таки поймали.

"Во время патрулирования инспекторы заметили пони, который бегал на дороге между автомобилей. Еще немного и он попал под колеса! Патрульные быстро согнали его на тротуар и поймали, чтобы обезопасить от возможного бедствия. Сейчас за ним едет его владелец", - сообщает полиция Киева в Telegram-канале.

Напомним, ранее было показано спасение лошади, провалившейся посреди сада в канализацию.

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