Прем'єр Ізраїлю обговорить із Зеленським пенсійну угоду

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху має намір обговорити з Президентом Володимиром Зеленським зону вільної торгівлі (ЗВТ) і пенсійну угода між Ізраїлем і Україною після того, як запрошував Зеленського відвідати свою країну з офіційним візитом.

Про це йдеться в повідомленні на сайті канцелярії голови уряду Ізраїлю, передають Українські Новини.

"Зараз я перебуваю у важливому візиті до України на запрошення нового президента Зеленського. У нас є сотні тисяч громадян Ізраїлю, які приїхали з України, які є живою ланкою між двома країнами, і наші відносини зміцнюються. Я обговорюватиму з Президентом створення зони вільної торгівлі, пенсійну угоду та низку інших питань", - заявив Нетаньяху.

Прем'єр Ізраїлю висловив впевненість у подальшому зміцненні чудових відносин між країнами після зустрічі з Зеленським.

Як повідомляли Українські Новини, прем'єр-міністр Ізраїлю Нетаньягу хоче бути посередником в переговорах Путіна і Зеленського.

МЗС заявляв, що безвіз у країни, де порушуються права українців, може бути скасований.