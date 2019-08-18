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18 серпня 2019, неділя, 22:21 9
Зовнішня політика 2019-08-18T22:25:20+03:00
Українські Новини
Прем'єр Ізраїлю обговорить із Зеленським пенсійну угоду

Прем'єр Ізраїлю обговорить із Зеленським пенсійну угоду

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху . Фото: gov.il
Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху . Фото: gov.il

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху має намір обговорити з Президентом Володимиром Зеленським зону вільної торгівлі (ЗВТ) і пенсійну угода між Ізраїлем і Україною після того, як запрошував Зеленського відвідати свою країну з офіційним візитом.

Про це йдеться в повідомленні на сайті канцелярії голови уряду Ізраїлю, передають Українські Новини.

"Зараз я перебуваю у важливому візиті до України на запрошення нового президента Зеленського. У нас є сотні тисяч громадян Ізраїлю, які приїхали з України, які є живою ланкою між двома країнами, і наші відносини зміцнюються. Я обговорюватиму з Президентом створення зони вільної торгівлі, пенсійну угоду та низку інших питань", - заявив Нетаньяху.

Прем'єр Ізраїлю висловив впевненість у подальшому зміцненні чудових відносин між країнами після зустрічі з Зеленським.

Як повідомляли Українські Новини, прем'єр-міністр Ізраїлю Нетаньягу хоче бути посередником в переговорах Путіна і Зеленського.

МЗС заявляв, що безвіз у країни, де порушуються права українців, може бути скасований.

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