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18 серпня 2019, неділя, 18:06 7
Америка 2019-08-18T19:00:01+03:00
Українські Новини
У США літак впав на будинок: є жертви

У США літак впав на будинок: є жертви

Літак впав на будинок. Фото: NBC NEW YORK
Літак впав на будинок. Фото: NBC NEW YORK

Одна людина загинула і одна отримали поранення в результаті аварії легкомоторного літака в окрузі Датчесс, штат Нью-Йорк. Про це повідомляє "Українська Правда" з посиланням на NBC New York.

"Літак Cessna 303 врізався у будинок на Сміт-роуд в Юніон-Вейля в 16:28 (в суботу - ред). Одна з трьох осіб, які були в літаку, померла, чоловік, який був у будинку, пропав без вісті, а жінка, що була в домі отримала небезпечні для життя травми ", - йдеться в повідомленні.

Літак вилетів з аеропорту округу Оріндж, після дозаправки летів в Фармінгдейл.

Всього в будинку на момент катастрофи було три людини: чоловік, що зник без вісті, 21-річна жінка, яка отримала небезпечні для життя травми, і 30-річна жінка, яка не постраждала.

Додаткової інформації про двох людей, які були в літаку і вижили після катастрофи, влада не надала.


Як повідомляли Українські Новини, в Пакистані літак впав на житлові будинки: щонайменше 18 загиблих. Серед загиблих - п'ятеро членів екіпажу і 13 жителів селища.

Раніше поліція почала розслідування за фактом падіння літака в озеро в Києві.

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