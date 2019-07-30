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30 июля 2019, вторник, 23:08 27
Азия 2019-07-30T23:11:20+03:00
Українські Новини
В Пакистане самолет упал на жилые дома: есть жертвы

В Пакистане самолет упал на жилые дома: есть жертвы

По крайней мере 18 человек погибли в результате падения военного самолета на жилые дома в Пакистане.

Среди погибших - пятеро членов экипажа и 13 жителей поселка, расположенного недалеко от города Равалпинди, пишет "ВВС-Украина".

Известно, что самолет совершал учебный полет, когда внезапно упал на жилой район. Катастрофа вызвала пожар сразу в нескольких домах.

Очевидцы происшествия говорят, что видели пламя на самолете еще до того, как он столкнулся с землей.

В момент падения самолет якобы осуществлял разворот над находящимся неподалеку аэропортом.

В городе Равалпинди, недалеко от столицы Пакистана, базируется штаб-квартира армии страны.

Премьер-министр Пакистана Имар Хан выразил соболезнования семьям погибших, а раненым в результате катастрофы пожелал скорейшего выздоровления.

Очевидцы на месте происшествия говорят, что самолет врезался прямо в один из жилых домов в поселке около 2 часов ночи по местному времени.

"Я проснулся от того, что услышал, как самолет пролетает над моим домом - в тот момент он еще находился в воздухе, но уже пылал", - рассказывает житель поселка Гулам Хан.

"Звук был ужасный. Затем самолет упал прямо на дом, где проживала семья", - добавляет он.

Другой житель поселка по имени Ямин рассказал, что ему и его жене удалось спастись - они успели выбежать из горящего дома. В то же время его брат, жена брата и племянник погибли.

"Окно и дверь в их комнату были заперты. Мы сделали все, чтобы их извлечь, но нам этого не удалось", - говорит он.

Местная спасательная служба сообщила, что несколько человек были доставлены в больницы. Тела погибших вывезли для опознания.

Как сообщали Українські Новини, в США потерпел крушение учебный самолет T-6 Texan II.

Ранее в Болгарии у самолета во время полета оторвалось крыло, погибли два человека.

Кроме того, во Флориде самолет врезался в жилой небоскреб.

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