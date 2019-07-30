В Пакистане самолет упал на жилые дома: есть жертвы

По крайней мере 18 человек погибли в результате падения военного самолета на жилые дома в Пакистане.\r\nСреди погибших - пятеро членов экипажа и 13 жителей поселка, расположенного недалеко от города Равалпинди, пишет "ВВС-Украина".\r\nИзвестно, что самолет совершал учебный полет, когда внезапно упал на жилой район. Катастрофа вызвала пожар сразу в нескольких домах.\r\nОчевидцы происшествия говорят, что видели пламя на самолете еще до того, как он столкнулся с землей.\r\nВ момент падения самолет якобы осуществлял разворот над находящимся неподалеку аэропортом.\r\nВ городе Равалпинди, недалеко от столицы Пакистана, базируется штаб-квартира армии страны.\r\nПремьер-министр Пакистана Имар Хан выразил соболезнования семьям погибших, а раненым в результате катастрофы пожелал скорейшего выздоровления.\r\nОчевидцы на месте происшествия говорят, что самолет врезался прямо в один из жилых домов в поселке около 2 часов ночи по местному времени.\r\n"Я проснулся от того, что услышал, как самолет пролетает над моим домом - в тот момент он еще находился в воздухе, но уже пылал", - рассказывает житель поселка Гулам Хан.\r\n"Звук был ужасный. Затем самолет упал прямо на дом, где проживала семья", - добавляет он.\r\nДругой житель поселка по имени Ямин рассказал, что ему и его жене удалось спастись - они успели выбежать из горящего дома. В то же время его брат, жена брата и племянник погибли.\r\n"Окно и дверь в их комнату были заперты. Мы сделали все, чтобы их извлечь, но нам этого не удалось", - говорит он.\r\nМестная спасательная служба сообщила, что несколько человек были доставлены в больницы. Тела погибших вывезли для опознания.\r\nКак сообщали Українські Новини, в США потерпел крушение учебный самолет T-6 Texan II.\r\nРанее в Болгарии у самолета во время полета оторвалось крыло, погибли два человека.\r\nКроме того, во Флориде самолет врезался в жилой небоскреб.