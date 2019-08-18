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18 серпня 2019, неділя, 17:32 9
Політика 2019-08-18T19:00:02+03:00
Українські Новини
На формування уряду вистачить і двох днів, - Герус

На формування уряду вистачить і двох днів, - Герус

Андрій Герус. Фото: rbc.ua
Андрій Герус. Фото: rbc.ua

Представник президента у Кабінеті міністрів, а також новообраний народний депутат Андрій Герус упевнений, що Верховна Рада в перші дні своєї роботи сформує нову виконавчу владу. Про це він сказав в інтерв'ю "Главкому".

На думку новообраного нардепа, парламенту вистачить двох днів для формування нового Кабінету міністрів.

"Два дні роботи нового парламенту, думаю, достатньо", - зазначив Герус і додав, що поки не визначився, де саме хоче працювати на посаді міністра або голови парламентського комітету з питань енергетики.

У той же час представник президента в Кабміні заявив, що потенційні кандидати на посади прем'єра та міністрів вже визначені.

"Є кандидати, але я не хочу називати прізвища, бо це стимулює занадто бурхливе обговорення, а воно не завжди конструктивне", - говорить Герус.


Як повідомляли Українські Новини, представник Президента в Кабміні прогнозує, що постачання дизпалива з Росії скоротяться у два рази.

Також Андрій Герус заявив, що команда Президента має намір змінити низку законів в енергетиці.

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