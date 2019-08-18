Посуха повертається: тиждень почнеться з 30-градусної спеки

19 серпня в Києві малохмарно, без опадів, вітер північний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +13...+15 градусів, вдень +27...+29 градусів у той час, як антициклон з 37-градусною спекою йде до України

Про це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України малохмарно, без опадів, вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі +11...+16 градусів, вдень +26...+31 градус.

У Карпатах без опадів, температура вночі +8...+13 градусів, вдень 22...+27 градусів.

У Моршині без опадів, температура вночі +14...+16 градусів, вдень +29...+31 градус.

У Трускавці без опадів, температура вночі +14...+16 градусів, вдень +29...+31 градус.

У Сваляві без опадів, температура вночі +14...+16 градусів, вдень +29...+31 градус.

На півночі країни малохмарно, без опадів, вітер північний, 3-8 м/с. Температура вночі +10...+15 градусів, вдень +26...+31 градус.

У центральних областях малохмарно, без опадів, вітер північний, 3-8 м/с. Температура вночі +10...+15 градусів, вдень +25...+30 градусів.

На сході хмарно з проясненнями, вночі місцями короткочасний дощ, вдень без опадів, вітер північний, 3-8 м/с. Температура вночі +13...+18 градусів, вдень +25...+30 градусів.

У південних областях хмарно з проясненнями, без опадів, вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі +14...+19 градусів, вдень +26...+31 градус.

У Криму малохмарно, без опадів, вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі +13...+18 градусів, вдень +25...+30 градусів.

У Ялті без опадів, температура вночі +15...+17 градусів, вдень +26...+28 градусів.

18 серпня на 9:00 температура води в Чорному й Азовському морях становила +22...+26 градусів, у Дніпрі в межах Києва +21 градус.

Карта: Укргідрометцентр

Як повідомляли Українські Новини, на вихідних Україна стала однією з найхолодніших країн в Європі.

Тим часом синоптики спрогнозували погоду до жовтня.