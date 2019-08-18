Посуха повертається: тиждень почнеться з 30-градусної спеки

19 серпня в Києві малохмарно, без опадів, вітер північний, 3-8 м\/с. Температура повітря вночі +13...+15 градусів, вдень +27...+29 градусів у той час, як антициклон з 37-градусною спекою йде до України.\r\nПро це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.\r\nНа заході України малохмарно, без опадів, вітер південно-західний, 3-8 м\/с. Температура вночі +11...+16 градусів, вдень +26...+31 градус.\r\nУ Карпатах без опадів, температура вночі +8...+13 градусів, вдень 22...+27 градусів.\r\nУ Моршині без опадів, температура вночі +14...+16 градусів, вдень +29...+31 градус.\r\nУ Трускавці без опадів, температура вночі +14...+16 градусів, вдень +29...+31 градус.\r\nУ Сваляві без опадів, температура вночі +14...+16 градусів, вдень +29...+31 градус.\r\nНа півночі країни малохмарно, без опадів, вітер північний, 3-8 м\/с. Температура вночі +10...+15 градусів, вдень +26...+31 градус.\r\nУ центральних областях малохмарно, без опадів, вітер північний, 3-8 м\/с. Температура вночі +10...+15 градусів, вдень +25...+30 градусів.\r\nНа сході хмарно з проясненнями, вночі місцями короткочасний дощ, вдень без опадів, вітер північний, 3-8 м\/с. Температура вночі +13...+18 градусів, вдень +25...+30 градусів.\r\nУ південних областях хмарно з проясненнями, без опадів, вітер північно-східний, 3-8 м\/с. Температура вночі +14...+19 градусів, вдень +26...+31 градус.\r\nУ Криму малохмарно, без опадів, вітер північно-східний, 3-8 м\/с. Температура вночі +13...+18 градусів, вдень +25...+30 градусів.\r\nУ Ялті без опадів, температура вночі +15...+17 градусів, вдень +26...+28 градусів.\r\n18 серпня на 9:00 температура води в Чорному й Азовському морях становила +22...+26 градусів, у Дніпрі в межах Києва +21 градус.\r\nКарта: Укргідрометцентр\r\nЯк повідомляли Українські Новини, на вихідних Україна стала однією з найхолодніших країн в Європі.\r\nТим часом синоптики спрогнозували погоду до жовтня.