Від 25 до 80 тисяч гривень: яку зарплату пропонують українцям в інших країнах

На закордонних вакансіях робочих спеціальностей можна заробити від 25 до 80 тис. гривень на місяць в залежності від країни.

Про це в інтерв'ю Українським Новинам повідомила HR-експерт Тетяна Пашкіна.

"Якщо ми говоримо про заробітну плату, то найбагатший Київ пропонує вакансії в суму близько 15 тис. гривень. Це середня зарплата по Києву вакансії за 2 квартал 2019 року. Середня зарплата в графі "інші країни" становить у нас 42 тис. гривень. У Польщі - це 25-30 тис. гривень, у Чехії - 35-40, у Німеччині - 45-80, в Ізраїлі - 65-75", - повідомила Пашкіна.

Вона підкреслила, що праця, приміром, в Польщі - це не 40-годинний офісний тиждень, це 10-12 годинний робочий день і шестиденка.

За її словами, зараз за українських трудових мігрантів змагаються Польща і Німеччина.

"Поляки теж не можуть забезпечити таку зарплату як у Німеччині, але в Німеччині вище податки і в Німеччині проживання коштує дорожче. Поляки підняли "погодинку", щоб людям на кишеню залишалися приблизно ті ж 800 євро, що у людини, яка їхала на 2 тис. євро до Німеччини. Вона оплатила квартиру, податки, поїла, попила, одягнулася, взулася і у неї залишилися ті ж 800 євро", - розповіла експерт.

При цьому поляки гарантують дешеве проживання, харчування, намагаються організовувати безкоштовні мовні курси, футбольні поля, щоб люди могли нормально жити і не відчувати себе "білкою в колесі". Також у Польщі існує можливість кар'єрного зросту.

"У нас виникають ситуації, коли за кордоном люди можуть зробити кар'єру швидше і по грошах вигідніше, ніж на власному виробництві", - зазначила Пашкіна.

Інфографіка: rabota.ua

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