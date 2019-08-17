Помічник начальника Нацполіції Дніпра скоїв потрійну ДТП і втік

У суботу, 17 серпня, в місті Дніпро водій, керуючи автомобілем марки Toyota, скоїв зіткнення з двома автомобілями - Honda і Opel, після чого поїхав з місця аварії. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив депутат Запорізької облради, адвокат Ярослав Гришин.

За його словами, інцидент стався о 13:00. Невдовзі правоохоронцям вдалося розшукати автомобіль правопорушника і затримати водія.

"Ним виявився помічник начальника ГУ НП в Запорізькій області майор поліції Фількінштейн, 1973 року народження. Проводиться перевірка. Раніше скандального майора поліції Фількінштейна вже звільняли з посади, але він відновився через "реформований суд", - написав Гришин.

Депутат стверджує, що останнім часом Фількінштейн виконував функцію "наглядача" за Кирилівці (селище міського типу в Запорізькій області), збираючи данину з бізнесу, і нібито передаючи вгору.

"Зараз справа намагаються зам'яти, що є неприпустимим", - констатував Гришин.

Як повідомляли Українські Новини, 8 липня 2 людини загинули в результаті дорожньо-транспортної пригоди (ДТП) за участю поліцейського в Харкові. Також у Києві начальника відділення прокуратури помітили п'яним за кермом.

Тим часом у Києві майора поліції впіймали п'яним за кермом.