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17 серпня 2019, субота, 20:54 20
Судова влада 2019-08-17T23:15:02+03:00
Українські Новини
Другого фігуранта "справи Гримчака" взяли під варту

Другого фігуранта "справи Гримчака" взяли під варту

Під варту терміном на 2 місяць з можливістю виходу під заставу в 4 мільйони гривень взяли Ігоря Овдієнка - другого фігуранта у справі Гримчака. Таке рішення 17 серпня виніс Деснянський суд Чернігова, засідання якого тривало 5 годин. Про це повідомив телеканал "112".

При цьому прокурори просили для Овдієнко 12,5 мільйона гривень застави.

"На початку засідання адвокат Ігоря Овдієнка сказала, що у нього друга довічна група інвалідності, а також перерахувала перелік хвороб чоловіки, додав необхідні медичні документи в суд. За словами адвоката, кажуть, що Овдієнко в будь-якому випадку буде звільнений з місць позбавлення волі у зв'язку зі станом здоров'я", - відповів журналіст телеканалу.

Овдієнко свою провину заперечує. Він заявив, що є юристом та отримання хабара назвав "гонораром за свою роботу". Раніше "помічник говорилося, що у Овдієнко знайшли візитки "помічника заступника міністра", але в Міністерстві з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб таке посади немає.

Як повідомляли Українські Новини, Гримчак підозрюється в шахрайському заволодінні 1,1 млн доларів.

Крім того, в Києві правоохоронці провели обшук квартири заступника голови Міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрія Гримчака.Р

Раніше Генпрокуратура просила заарештувати Гримчака і призначити заставу 12,5 млн гривень.

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