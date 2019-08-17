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17 серпня 2019, субота, 20:24 6
Європа 2019-08-17T21:10:28+03:00
Українські Новини
У Стамбулі потужний злива залила весь місто: чоловіка затопило в підземному переході

У Стамбулі потужний злива залила весь місто: чоловіка затопило в підземному переході

У турецькому Стамбулі пройшов масштабний злива, з-за чого історичний район Фатіх був затоплений. Під водою опинилися деякі дороги, тунелі, підземні переходи, передає DHA.

"Із-за зливи всі поромні рейси в Стамбулі скасовані. Затоплено одне з популярних туристичних місць - Гранд-базар в історичному районі Фатіх", - сказано в повідомленні.

Відзначається також, що частково затоплені кілька ключових магістралей міста та станція метро Атакьой.

Відомо про жертви в результаті повені після потопу: тіло чоловіка знайшли всередині затопленого підземного переходу.

Місцеві власті припинили поромні перевезення через Босфор. Деякий час не працювали трамваї.

З-за рясних опадів затопленими виявилися магазини в підземних переходах, на нижніх поверхах будинків. На даний момент працівники намагаються врятувати товари, Гранд-базар повністю евакуйований.

Як повідомляли Українські Новини, раніше синоптики дали прогноз погоди на останній місяць літа, у серпні очікується спекотна і суха погода.

Крім того синоптики спрогнозували погоду до середини осені.

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