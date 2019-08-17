У Стамбулі потужний злива залила весь місто: чоловіка затопило в підземному переході

У турецькому Стамбулі пройшов масштабний злива, з-за чого історичний район Фатіх був затоплений. Під водою опинилися деякі дороги, тунелі, підземні переходи, передає DHA.\r\n"Із-за зливи всі поромні рейси в Стамбулі скасовані. Затоплено одне з популярних туристичних місць - Гранд-базар в історичному районі Фатіх", - сказано в повідомленні.\r\nВідзначається також, що частково затоплені кілька ключових магістралей міста та станція метро Атакьой.\r\nВідомо про жертви в результаті повені після потопу: тіло чоловіка знайшли всередині затопленого підземного переходу.\r\nМісцеві власті припинили поромні перевезення через Босфор. Деякий час не працювали трамваї.\r\n\r\n\r\nЗ-за рясних опадів затопленими виявилися магазини в підземних переходах, на нижніх поверхах будинків. На даний момент працівники намагаються врятувати товари, Гранд-базар повністю евакуйований.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, раніше синоптики дали прогноз погоди на останній місяць літа, у серпні очікується спекотна і суха погода.\r\nКрім того синоптики спрогнозували погоду до середини осені.