Адміністрація Зеленського запевняє, що звозить бюджетників на День незалежності добровільно

У соцмережах почали поширювати копію доручення Офісу Президента регіональним держадміністраціям, щоб вони привезти в Київ делегації з "медиків, педагогів і представників громадськості", після чого потрібно було прозвітувати уповноваженим працівникам. Прес-служба Офісу Президента роз'яснила ситуацію.

За словами прес-служби Президента, участь працівників бюджетної сфери у заходах з нагоди 28-й річниці Незалежності України є добровільною. А інформація про те, що Офіс Президента нібито примусово збирає вчителів, лікарів і представників громадськості на генеральну репетицію святкування, не відповідає дійсності.

"Відповідне розпорядження Офісу Президента щодо формування делегацій в регіонах має на меті надати допомогу тим, хто хоче приєднатися до урочистостей. Підкреслюємо, що мова йде не про глядачів, а саме про учасників заходів, які будуть представляти всі регіони країни. Значну частину запрошених буде відзначено нагородами. У той же час місцеві органи влади повинні зібрати інформацію про склад делегацій для того, щоб учасники не відчували проблем з тим, як дістатися до Києва", - сказано в повідомленні.

Як повідомляли Українські Новини, Офіс Президента назвав головну тему Дня незалежності і затвердив перелік заходів.



Крім того, стало відомо, що Алан Бадоєв та Олена Коляденко зрежисують "Ходу Гідності" до Дня Незалежності.