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17 серпня 2019, субота, 16:39 6
Кабмін 2019-08-17T17:00:01+03:00
Українські Новини
Кабмін виділив 400 млн гривень на ремонт траси "Дніпро – Миколаїв"

Кабмін виділив 400 млн гривень на ремонт траси "Дніпро – Миколаїв"

Кабмін
Кабмін

Кабінет Міністрів виділив 400 млн гривень на ремонт траси "Дніпро – Миколаїв" (через Кривий Ріг).

Про це повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook прем'єр-міністр Володимир Гройсман, передають Українські Новини.

"Дорога національного значення Н-11 "Дніпро – Миколаїв". Об'єднує дві області і великі індустріальні центри. Тому додатково направляємо 400 млн гривень для фінансування дорожніх робіт у Дніпропетровській області", - написав він.

Траса Н-11 "Дніпро – Миколаїв" має протяжність 321 км.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Кабмін виділив по 100 тис. гривень сім'ям 24 захоплених у полон моряків.

Також Кабінет Міністрів 3 квітня прийняв рішення про виділення місцевим органам самоврядування 500 млн гривень, з яких 325 млн гривень буде використано на закупівлю шкільних автобусів, а ще 175 млн - на придбання спеціальних автомобілів для инклюзивно-ресурсних центрів.

Тим часом Кабінет Міністрів виділив 32 млн гривень на фінансовий аудит державного концерну "Укроборонпром".

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