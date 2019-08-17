Зеленський обіцяє покарати власника одеського готелю, де живцем згоріли 8 людей

Президент Володимир Зеленський обіцяє взяти під свій особистий контроль розслідування обставин пожежі в готелі "Токіо Стар" в Одесі, де загинули 8 людей і ще 10 постраждали.

Про це йдеться в повідомленні на сторінці Зеленського в соціальній мережі Facebook.

"Одеса. "Токіо Стар". Уночі ми втратили вісім людських життів. Десять людей постраждали, четверо з них – у критичному стані. І це не через війну та обстріли. А через злочинне недбальство та ігнорування елементарних норм протипожежної безпеки, через зверхнє ставлення до людського життя. Цьому буде покладено край. Відповідатимуть не лише безпосередні винуватці пожежі. Відповідатиме Вадим Чорний, власник так званого готелю", - йдеться в ньому.

Президент зазначив, що візьме під особистий контроль, "щоб покарання відповідало нормам закону та вимогам справедливості".

З його слів, не можна ставити власний прибуток вище за людські життя.

Також Зеленський висловив співчуття рідним і близьким загиблих та подякував рятувальникам, поліції та одеситу, який прихистив урятованих постояльців цього "готелю".

Також Зеленський висловив співчуття рідним і близьким загиблих і подякував рятувальникам, поліцію та одесита, який прихистив врятованих постояльців цього "готелю".

Водночас у коментарях користувачі соцмережі зазначають, що 14 серпня в зоні проведення ООС були загинули четверо українських військових, при цьому Зеленський втрати ніяк не прокоментував.

Як повідомляли Українські Новини, на Донбасі 14 серпня загинули 4 військових ЗСУ, у штабі повідомили лише про одне. Тим часом у п'ятницю бойовики застосували проти українських військових гранатомети і великокаліберні кулемети.