підписатися на розсилку
25.1 25.45
27.6 28.35
˟
17 серпня 2019, субота, 10:24 9
Суспільство 2019-08-17T11:00:01+03:00
Українські Новини
На пункті пропуску "Станиця Луганська" запустили електромобіль для підвезення громадян

На пункті пропуску "Станиця Луганська" запустили електромобіль для підвезення громадян

Електромобіль в КПВВ
Електромобіль в КПВВ "Станиця Луганська". Фото: Луганська ОДА

На контрольному пункті в'їзду-виїзду (КПВВ) "Станиця Луганська" у п'ятницю запустили 8-місний електромобіль, куплений агентством Організації об'єднаних націй (ООН) у справах біженців для підвезення перетинають лінію розмежування громадян у Луганській області.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Луганської обласної державної адміністрації, передають Українські Новини.

За даними відомства, електромобіль безкоштовно підвозить громадян на 800-метровій ділянці між КПВВ і мостом через річку Сіверський Донець.

В подальшому ООН планує придбати ще один аналогічний електромобіль для підвезення.

Раніше на цій ділянці запустили соціальний автобус для підвозу, розширили майданчики для перебування людей і розвороту транспорту.

Електромобіль КПВВЕлектромобіль в КПВВ "Станиця Луганська". Фото: Луганська ОДА

Як повідомляли Українські Новини, в Станиці Луганській не могли розмінувати міст через відсутність гарантій безпеки від бойовиків.

Раніше тристороння контактна група (ТКГ, Україна - Росія - Організація з безпеки і співробітництва в Європі) домовилася про початок розмінування прилеглої до мосту території в Станиці Луганській з 1 серпня.

Більше новин про: Станица Луганская КПВВ "Станиця Луганська" Пункт пропуску Електромобіль

Архів
Новини
СБУ затримала який втік з-під конвою при екстрадиції до Ізраїлю наркобарона 11:16
Зеленський обіцяє покарати власника одеського готелю, де живцем згоріли 8 людей 10:52
Електромобіль в КПВВ
На пункті пропуску "Станиця Луганська" запустили електромобіль для підвезення громадян 10:24
В МОЗ затвердили перелік ліків за програмою "Доступні ліки" з 254 позиціями 10:00 Список
У Миколаївській області вбили військового 09:50
більше новин
Двійник Зеленського. Фото: Facebook: Дмитро Коваленко
У метро помітили двійника Зеленського: реакція соцмереж 20:15
Поліцейські на відео з суддею Дмитром Запорожаном перевищили повноваження. Відкрито кримінальне провадження, - ЗМІ 20:04
Аеропорт "Київ" названий найкращим у номінації "Аеропорти до 4 млн пасажирів" на Routes Silk Road 2019 17:17
Завдяки ІТ-рішенням та високим зарплатам "Укрлендфармінгу" вдалося практично зупинити крадіжки на виробництві, - Бабій 13:45
Дії НАБУ у справі "Роттердам+" можуть увергнути енергетику в кризу, - Плачков 14:21
більше новин
Амос Дов Сільвер. . Фото: facebook.com/amos.silver
З-під конвою СБУ при екстрадиції до Ізраїлю втік наркобарон: прокуратура відкрила справу 14:45
Документ затриманого росіянина. Фото: поліція Київської області
Обливший депутата Купрія фекаліями чоловік виявився росіянином 16:58
Дзюдоїстка Раша Срака. Фото: Sportida
Мережу підірвало фейкове призначення Раші Сраки послом у Росії 17:41
Провал асфальту. Фото: Інформатор
Фото дня: Біля Офісу Президента в центрі Києва провалився асфальт 13:55 Доповнено
Нігерійські пірати взяли в полон 8 українських моряків поблизу берегів Африки 20:00
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok