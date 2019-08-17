На пункті пропуску "Станиця Луганська" запустили електромобіль для підвезення громадян

На контрольному пункті в'їзду-виїзду (КПВВ) "Станиця Луганська" у п'ятницю запустили 8-місний електромобіль, куплений агентством Організації об'єднаних націй (ООН) у справах біженців для підвезення перетинають лінію розмежування громадян у Луганській області.\r\nПро це йдеться в повідомленні прес-служби Луганської обласної державної адміністрації, передають Українські Новини.\r\nЗа даними відомства, електромобіль безкоштовно підвозить громадян на 800-метровій ділянці між КПВВ і мостом через річку Сіверський Донець.\r\nВ подальшому ООН планує придбати ще один аналогічний електромобіль для підвезення.\r\nРаніше на цій ділянці запустили соціальний автобус для підвозу, розширили майданчики для перебування людей і розвороту транспорту.\r\nЕлектромобіль в КПВВ "Станиця Луганська". Фото: Луганська ОДА \r\nЯк повідомляли Українські Новини, в Станиці Луганській не могли розмінувати міст через відсутність гарантій безпеки від бойовиків.\r\nРаніше тристороння контактна група (ТКГ, Україна - Росія - Організація з безпеки і співробітництва в Європі) домовилася про початок розмінування прилеглої до мосту території в Станиці Луганській з 1 серпня.