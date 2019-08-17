підписатися на розсилку
25.1 25.45
27.6 28.35
˟
17 серпня 2019, субота, 08:47 16
Силові структури 2019-08-17T11:15:01+03:00
Українські Новини
На Донбасі 14 серпня загинули 4 військових ЗСУ, у штабі повідомили лише про одного

На Донбасі 14 серпня загинули 4 військових ЗСУ, у штабі повідомили лише про одного

Україна знову зазнала непоправних втрат на Донбасі. В ніч з 14 на 15 серпня загинули четверо військових ЗСУ – Олександр Колбун, Олексій Попко, Костянтин Гаврик та Василь Євстигнєєв, пише "24 канал".

Всі військові загинули, захищаючи Україну під час так званого "хлібного перемир'я", яке постійно порушують підконтрольні Росії бойовики. Незважаючи на це, в штабі ООС повідомляли лише про одного загиблого Перемир'я, під час якого вбивають: окупанти били з мінометів, загинув військовий 14 серпня.

20-річний Олександр Колбун загинув у Луганській області 14 серпня. Він був родом з села Вовчицьк Маневицького району Волинської області і служив в одному з підрозділів Збройних Сил України.

Командир відділення 72-ї окремої механізованої бригади Василь Євстигнєєв також загинув на Луганщині – в районі Золотого. 38-річний боєць зазанав вогнепального осколкового поранення в груди внаслідок обстрілу з боку бойовиків.

Він був родом з села Дорожинка Вільшанського району Кіровоградської області. У військовослужбовця залишилися дві дочки.

Також в ніч на 15 серпня у зоні проведення операції Об'єднаних сил загинув житель Дніпра Олексій Попко. Він був військовим 74-го окремого розвідувального батальйону.

У нього залишилася дружина і маленька дочка.

Четвертний захисник, загиблого на Донбасі в ніч на 15 серпня – 40-річний Костянтин Гаврик. Він зазанав смертельних поранень під час обстрілу окупантами опорного пункту українських бійців у районі населеного пункту Хутір Вільний. До речі, боєць загинув за день до свого дня народження, який мав святкувати 15 серпня.

Загиблий був родом з міста Токмака Запорізької області. Він служив у 72-й окремій механізованій бригаді.

Як повідомляли Українські Новини, у штабі ООС повідомили, що за минулу добу, 16 серпня,втрат ЗСУ внаслідок ворожого обстрілу не було.

15 серпня бойовики 12 разів порушили перемир'я, застосувавши гранатомети, кулемети і стрілецьку зброю.

Більше новин про: війна на Донбасі військові ООС Втрати в зоні ООС

Архів
Новини
СБУ затримала який втік з-під конвою при екстрадиції до Ізраїлю наркобарона 11:16
Зеленський обіцяє покарати власника одеського готелю, де живцем згоріли 8 людей 10:52
Електромобіль в КПВВ
На пункті пропуску "Станиця Луганська" запустили електромобіль для підвезення громадян 10:24
В МОЗ затвердили перелік ліків за програмою "Доступні ліки" з 254 позиціями 10:00 Список
У Миколаївській області вбили військового 09:50
більше новин
Двійник Зеленського. Фото: Facebook: Дмитро Коваленко
У метро помітили двійника Зеленського: реакція соцмереж 20:15
Поліцейські на відео з суддею Дмитром Запорожаном перевищили повноваження. Відкрито кримінальне провадження, - ЗМІ 20:04
Аеропорт "Київ" названий найкращим у номінації "Аеропорти до 4 млн пасажирів" на Routes Silk Road 2019 17:17
Завдяки ІТ-рішенням та високим зарплатам "Укрлендфармінгу" вдалося практично зупинити крадіжки на виробництві, - Бабій 13:45
Дії НАБУ у справі "Роттердам+" можуть увергнути енергетику в кризу, - Плачков 14:21
більше новин
Амос Дов Сільвер. . Фото: facebook.com/amos.silver
З-під конвою СБУ при екстрадиції до Ізраїлю втік наркобарон: прокуратура відкрила справу 14:45
Документ затриманого росіянина. Фото: поліція Київської області
Обливший депутата Купрія фекаліями чоловік виявився росіянином 16:58
Дзюдоїстка Раша Срака. Фото: Sportida
Мережу підірвало фейкове призначення Раші Сраки послом у Росії 17:41
Провал асфальту. Фото: Інформатор
Фото дня: Біля Офісу Президента в центрі Києва провалився асфальт 13:55 Доповнено
Нігерійські пірати взяли в полон 8 українських моряків поблизу берегів Африки 20:00
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok