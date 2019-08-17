На Донбасі 14 серпня загинули 4 військових ЗСУ, у штабі повідомили лише про одного

Україна знову зазнала непоправних втрат на Донбасі. В ніч з 14 на 15 серпня загинули четверо військових ЗСУ – Олександр Колбун, Олексій Попко, Костянтин Гаврик та Василь Євстигнєєв, пише "24 канал".

Всі військові загинули, захищаючи Україну під час так званого "хлібного перемир'я", яке постійно порушують підконтрольні Росії бойовики. Незважаючи на це, в штабі ООС повідомляли лише про одного загиблого Перемир'я, під час якого вбивають: окупанти били з мінометів, загинув військовий 14 серпня.

20-річний Олександр Колбун загинув у Луганській області 14 серпня. Він був родом з села Вовчицьк Маневицького району Волинської області і служив в одному з підрозділів Збройних Сил України.

Командир відділення 72-ї окремої механізованої бригади Василь Євстигнєєв також загинув на Луганщині – в районі Золотого. 38-річний боєць зазанав вогнепального осколкового поранення в груди внаслідок обстрілу з боку бойовиків.

Він був родом з села Дорожинка Вільшанського району Кіровоградської області. У військовослужбовця залишилися дві дочки.

Також в ніч на 15 серпня у зоні проведення операції Об'єднаних сил загинув житель Дніпра Олексій Попко. Він був військовим 74-го окремого розвідувального батальйону.

У нього залишилася дружина і маленька дочка.

Четвертний захисник, загиблого на Донбасі в ніч на 15 серпня – 40-річний Костянтин Гаврик. Він зазанав смертельних поранень під час обстрілу окупантами опорного пункту українських бійців у районі населеного пункту Хутір Вільний. До речі, боєць загинув за день до свого дня народження, який мав святкувати 15 серпня.

Загиблий був родом з міста Токмака Запорізької області. Він служив у 72-й окремій механізованій бригаді.

Як повідомляли Українські Новини, у штабі ООС повідомили, що за минулу добу, 16 серпня,втрат ЗСУ внаслідок ворожого обстрілу не було.

15 серпня бойовики 12 разів порушили перемир'я, застосувавши гранатомети, кулемети і стрілецьку зброю.