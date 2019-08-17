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17 серпня 2019, субота, 08:28 29
Події 2019-08-17T11:15:02+03:00
Українські Новини
У Кривому Розі зафіксували масовий мор риби та раків

У Кривому Розі зафіксували масовий мор риби та раків

Мор риби і раків в Кривому Розі. Фото: 0564.ua
Мор риби і раків в Кривому Розі. Фото: 0564.ua

Масовий мор риби та раків зафіксований у річки Інгулець і Саксагань у Кривому Розі (Дніпропетровська область).

Про це повідомляє прес-служба Криворізької міської ради, передають Українські Новини.

"За результатами лабораторних досліджень проб води в річках Саксагань та Інгулець, проведених у липні місяці, фіксуються перевищення нормативних показників хлоридів, сульфатів, хімічному споживанню кисню і мікробіологічними показниками. В деяких пробах води зафіксовано зниження рівня розчиненого кисню. З кінця липня і на початку серпня спостерігається "цвітіння" води на поверхні водойм. Це природне явище, що проявляється в зміні забарвлення води внаслідок масового розмноження мікроскопічних водоростей в спекотні літні дні і викликає зміну кольору води, неприємний запах, створює дефіцит кисню, внаслідок чого риба страждає від нестачі кисню", - повідомили у відомстві.

Зазначається, що станом на 14 серпня вміст розчинного кисню у воді річки Інгулець - 5,3 мг/дм куб., що відповідає нормативним значенням.

Мор риби і раків в Кривому Розі. Фото: 0564.uaМор риби і раків в Кривому Розі. Фото: 0564.ua

Як повідомляли Українські Новини, в Одесі почорніла вода на самому великому пляжі.

Також біля Одеси на берег Чорного моря викинуло десятки крабів-водолюбов.

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