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16 серпня 2019, пʼятниця, 21:45 15
Політика 2019-08-16T23:00:01+03:00
Українські Новини
Порошенко і Макеєнко відкрили європейські рахунки по телеканалу "Прямий", - Портнов

Порошенко і Макеєнко відкрили європейські рахунки по телеканалу "Прямий", - Портнов

Портнов Андрій Фото: aportnov.com
Портнов Андрій Фото: aportnov.com

Володимир Макеєнко і 5-й Президент України Петро Порошенко відкрили рахунки в Люксембурзі, які були пов'язані з телеканалом "Прямий". Про це повідомляє Андрій Портнов на своєму YouTube каналі.

"Ми знайшли європейські рахунки спільника Порошенко Володимира Макеєнка по телеканалу "Прямий", вони разом займалися цією угодою, оформили її на кіпрську компанію, перед цим здійснивши комплексний тиск на минулого власника Володимира Костеріна. Він раніше володів телеканалом "Тоніс", - розповів юрист.

Також Портнов назвав два банки, в яких відкриті їх рахунки. Це Ubi Banca International sa і EFG International з штаб-квартирою в Цюріху.

"Поки йде розслідування, журналісти телеканалу "Прямий" можуть показувати портрет Порошенко скільки подобається, ні в якому разі не можна наступати на свободу слова. Як тільки в країні з'явиться новий прокурор, ми здійснимо комплекс публічних заходів та юридичних заходів для того, щоб ГПУ звернулася в Люксембург з міжнародно-правовим дорученням для того, щоб взяти офіційно всі транзакції по рахунках", - повідомив Портнов.

"Ми нічого не маємо особистого до Порошенка, просто злодій повинен сидіти у в'язниці", - додав він.

Як повідомляли Українські Новини, Портнов пообіцяв вручити повістку Шабуніну.

Раніше Портнов ініціював нову кримінальну справу проти Порошенка за відпочинок на Мальдівах за підставними документами.

Також Портнов опублікував відео як Вакарчук в 2015 веселив в Монако московських гостей. 

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