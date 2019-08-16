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16 серпня 2019, пʼятниця, 19:43 34
Політика 2019-08-16T21:00:02+03:00
Українські Новини
Мер Дніпра погрожує розповісти всю правду про афери Коломойського

Мер Дніпра погрожує розповісти всю правду про афери Коломойського

Борис Філатов. Фото: 1stvc.net
Борис Філатов. Фото: 1stvc.net

Ме Дніпра Борис Філатов погрожує розповісти відому йому інформацію про шахрайські схеми олігарха Ігоря Коломойського, якщо той почне діяти проти нього.

Про це Філатов заявив в інтерв'ю виданню "Страна", передають Українські Новини.

"Вплив Коломойського значно перебільшено. Всі думають, що він – князь темряви, який всіх смикає за ниточки як маріонеток. Він продавець повітря, і дуже боїться, щоб цей образ не був зруйнований. Я давно вивчаю японську демонологію. Так от коли демона дістають з комори і спрямовують на нього світло, знаєте, що з ним трапляється? Він розсипається. Так ось я готовий направити на нього світло", - відповів Філатов на питання журналіста, чи не боїться він, що вплив Коломойського обернеться проти нього.

Ме Дніпра підкреслив, що кожен раз, коли він буде бачити про себе історію по телеканалу Коломойського "1+1", - він буде розповідати якусь історію на YouTube. Крім того, він "мріє мочити з екранів олігархів".

"Далі буду дивитися, і йти крок за кроком. Знаєте Кіплінга, автора "Мауглі"? Насправді це був апологет – колоніаліст. У нього є гарний вірш. "На ваше кожне питання у нас є своя відповідь. А у нас є кулемет, а у вас його немає". Грубо кажучи, у нас буде один, 1+1. Про мене серія на "1+1", а у відповідь - мій б**ть публічний вихід. Будемо у лічилки грати", - заявив Філатов.

Як повідомляли Українські Новини, ГПУ викликала Гонтареву, Злочевського та Філатова на допит. Раніше Зеленський домовився з Філатовим про його відставку у разі зриву терміну відкриття мосту.

Тим часом оголошений у розшук бізнесмен, який подав заяву до ФБР Коломойського.

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