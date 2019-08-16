Гроші на свастику і фестиваль Парубія: Марина Порошенко продовжує роздавати мільйони з бюджету

Український культурний фонд, головою якого досі є Марина Порошенко, опублікував звіт про свою діяльності за 1 півріччя 2019 року.

Фонд Марини Порошенко видав майже 15 мільйонів на фільм "Я працюю на цвинтарі". Фільм знімається за сценарієм автора однойменної книги Павла Белянського.



У тизері фільму, який опублікували його творці, в кінці виражена "окрема подяка бренду "SVA STONE". Відразу після неї повідомляється, що проект реалізовано за підтримки Українського культурного фонду. Під брендом "SVA STONE" продається одяг, популярний у праворадикальних угрупувань, разом з відповідною символікою.

Виходить, що завдяки фінансуванню через фонд, керований Мариною Порошенко, йде реклама бренду, популярного в ультраправих.



Гроші на створення фільму отримає ТОВ "Гуд монінг дистрибьюшн". Ця продюсерська фірма відома тим, що в 2017 року без тендеру отримала 26 млн від Держкіно на виробництво фільму "Крути 1918".



Другий за розміром транш від фонду під управлінням Марини Порошенко отримають творці мультсеріалу "Книжка-подорож. Україна". Вони отримають майже 14 млн гривень. Тривалість п'яти серій першого сезону - близько 17 хвилин. Виходить, що кожна хвилина цього мультсеріалу обійшлася бюджету в 70 тис. гривень.

Як і перший транш, 14 мільйонів за другу частину мультфільму має отримати ТОВ "Грін Пінгвін Медіа".

Ця ж фірма в кінці 2018 року без тендеру отримала 700 тисяч гривень від держпідприємства "Центр захисту інформаційного простору України", яке підпорядковується Міністерству інформаційної політики.



На третьому місці за обсягом коштів, витрачених УКФ під керівництвом Марини Порошенко - транш на суму 8,9 млн гривень, виділений на завершення виробництва художнього фільму "Котик з палаючими очима" режисера Володимира Тихого.



Цей же фільм днями виграв конкурс Держкіно. Згідно заявці учасника, творці фільму отримають ще майже 7,4 млн. гривень. Тобто, на "комедію про АТО" будуть витрачені більше 16 мільйонів бюджетних коштів. Згідно зі звітом РКФ, найбільша кількість заявок на отримання грантів були отримані з Києва. На другому місці опинився Львів.

З числа львівських одержувачів грантів найбільшу суму 2,8 млн отримає фестиваль середньовічної культури "Тустань". Згідно з даними реєстру юридичних осіб, одним із трьох засновників організації "Тустань", якому будуть даватися гроші, є Андрій Парубій - нинішній спікер Верховної Ради.

Фото: usr.minjust.gov.ua

Як повідомляли Українські Новини, фонди Марини та Петра Порошенка отримають 1,7 млрд гривень з держбюджету в 2019 році.

Також з початку року фонд Марини Порошенко витратив 112 млн гривень з держбюджету.

Тим часом ніхто не перевіряв, як держфонд Марини Порошенко витратив 154 млн гривень із бюджету на свої проекти.