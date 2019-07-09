Никто не проверял, как госфонд Марины Порошенко потратил 154 млн гривен из бюджета на свои проекты

Проекты Украинского культурного фонда, где супруга экс-Президента Петра Порошенко Марина является главой, на которые из бюджета выделили 154 млн гривен, никем не проверялись.

Об этом сообщила директор УКФ Юлия Федив в интервью Platfor.ma.

"Финансово мы отчитываемся перед Минкультом. За год фактического существования внешних проверок пока не было, но, конечно, могут быть. Кроме того, мы уже согласовали с наблюдательным советом тендер на международный аудит деятельности УКФ одной из пяти крупнейших профильных компаний мира", - рассказала Федив.

Также она сообщила о планах по проверке операционной деятельности и всех проектов.

"Архив всех проектов на нашем сайте, можно посмотреть сумму, результаты и контакты заявителя. Также в этом году мы хотим сделать публичную презентацию всех проектов", - заявила директор УКФ.

Как сообщали Українські Новини, в 2018 году фонд Марины Порошенко не смог потратить шестую часть выделенных Госбюджетом средств.

Кроме того, фонды Марины и Петра Порошенко получат 1,7 млрд гривен из госбюджета в 2019 году.

5 ноября стало известно, что фонд Марины Порошенко выделил 1,5 млн гривен общественной организации жены вице-премьер-министра Геннадия Зубко на проведение фестиваля.