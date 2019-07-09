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  • Никто не проверял, как госфонд Марины Порошенко потратил 154 млн гривен из бюджета на свои проекты
09 июля 2019, вторник, 11:45 898
Политика 2019-07-09T12:15:52+03:00
Українські Новини
Никто не проверял, как госфонд Марины Порошенко потратил 154 млн гривен из бюджета на свои проекты

Никто не проверял, как госфонд Марины Порошенко потратил 154 млн гривен из бюджета на свои проекты

Марина Порошенко. Фото: bigmir.net
Марина Порошенко. Фото: bigmir.net

Проекты Украинского культурного фонда, где супруга экс-Президента Петра Порошенко Марина является главой, на которые из бюджета выделили 154 млн гривен, никем не проверялись.

Об этом сообщила директор УКФ Юлия Федив в интервью Platfor.ma.

"Финансово мы отчитываемся перед Минкультом. За год фактического существования внешних проверок пока не было, но, конечно, могут быть. Кроме того, мы уже согласовали с наблюдательным советом тендер на международный аудит деятельности УКФ одной из пяти крупнейших профильных компаний мира", - рассказала Федив.

Также она сообщила о планах по проверке операционной деятельности и всех проектов.

"Архив всех проектов на нашем сайте, можно посмотреть сумму, результаты и контакты заявителя. Также в этом году мы хотим сделать публичную презентацию всех проектов", - заявила директор УКФ.

Как сообщали Українські Новини, в 2018 году фонд Марины Порошенко не смог потратить шестую часть выделенных Госбюджетом средств.

Кроме того, фонды Марины и Петра Порошенко получат 1,7 млрд гривен из госбюджета в 2019 году.

5 ноября стало известно, что фонд Марины Порошенко выделил 1,5 млн гривен общественной организации жены вице-премьер-министра Геннадия Зубко на проведение фестиваля.

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