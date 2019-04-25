С начала года фонд Марины Порошенко потратил 112 млн грн из госбюджета

За январь-апрель текущего года Украинский культурный фонд, председателем которого является супруга действующего Президента Украины Марина Порошенко, израсходовал 112 434 720 гривен из государственного бюджета.\r\nОб этом говорится в ответе фонда на запрос Українських Новин.\r\n"Украинским культурным фондом получено бюджетных ассигнований по общему фонду государственного бюджета по КПКРК 1801140 "Обеспечение функционирования Украинского культурного фонда, в том числе осуществления фондом мероприятий по поддержке проектов":\r\n- за январь-март 2019 года - 9 073 620 гривен, в том числе:\r\n\r\nна осуществление Украинским культурным фондом мероприятий по поддержке проектов - 249 279 гривен;\r\nна погашение кредиторской задолженности, зарегистрированной в органах Государственной казначейской службы Украины по состоянию на 01.01.2019, за выполнение гранта - 214 061 гривен;\r\nна текущую деятельность Украинского культурного фонда - 8 510 280 гривен;\r\nна укрепление материально-технической базы Украинского культурного фонда - 100 000 гривен.\r\n\r\n- за апрель 2019 года - 103 361 100 гривен, в том числе:\r\n\r\nна осуществление Украинским культурным фондом мероприятий по поддержке проектов - 97 023 900 гривен;\r\nна текущую деятельность Украинского культурного фонда - 5 237 200 гривен;\r\nна укрепление материально-технической базы Украинского культурного фонда - 100 000 гривен.\r\n\r\n\r\n\r\nТакже в ответе фонда указано, что запланировано бюджетных ассигнований по общему фонду госбюджета по КПКРК 1801140 "Обеспечение функционирования Украинского культурного фонда, в том числе осуществления фондом мероприятий по поддержке проектов" на I квартал 2019 года всего 15 365 000 гривен, а именно:\r\n\r\nна осуществление Украинским культурным фондом мероприятий по поддержке проектов - 6 355 779 гривен;\r\nна погашение кредиторской задолженности, зарегистрированной в органах Государственной казначейской службы Украины по состоянию на 01.01.2019, за выполнение гранта - 214 061 гривен;\r\nна текущую деятельность Украинского культурного фонда - 8 695 160 гривен;\r\nна укрепление материально-технической базы Украинского культурного фонда - 100 000 гривен.\r\n\r\nУчитывая, что на І квартал (январь-март) было предусмотрено в госбюджете 15,4 млн гривен, а расходы фонда за данный период составили 9,07 млн гривен, Украинский культурный фонд не израсходовал 6,33 млн гривен.\r\nНапомним, госбюджет на 2019 год предусматривает увеличение финансирования Министерства культуры Украины на 9%, или на 569 млн гривен, до 7 млрд гривен по сравнению с 2018 годом.\r\nВ частности, на само министерство предусмотрено 6,3 млрд гривен, из которых 1,2 млрд гривен - финансовая поддержка национальных театров, 708 млн гривен - обеспечение деятельности Украинского культурного фонда, 760 млн гривен - обеспечение деятельности национальных музеев, национальных и государственных библиотек, 500 млн гривен - строительство объектов общегосударственного значения в сфере культуры, 146 млн гривен - обеспечение деятельности Украинского института книги, выпуск книжной продукции по программе "Украинская книга", 50 млн гривен - производство патриотических фильмов.\r\nВ январе-апреле Украинский культурный фонд под руководством Марины Порошенко потратил 112,4 млн гривен из 708 млн гривен предусмотренных средств, что составляет 16%. \r\nКак сообщали Українські Новини, в госбюджете на 2019 год предусмотрено выделение 1,7 млрд гривен в общем на специальный "Фонд Президента Украины" и Украинский культурный фонд.\r\nВ 2018 году кассовые расходы Украинского культурного фонда составили 154,3 млн гривен при утвержденных размерах бюджетных ассигнований по программе "Обеспечение функционирования Украинского культурного фонда" в размере 186,5 млн гривен. А значит фонд Марины Порошенко в прошлом году не смог потратить шестую часть выделенных средств.