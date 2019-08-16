У липні на 15% подорожчали курячі яйця і подешевшав набір для борщу

Згідно з даними Державної служби статистики, в липні 2019 року подорожчало 58 % асортименту або 18 найнеобхідніших продуктів.

Про це написав на своїй сторінці в Facebook генеральний директор і засновник Української асоціації постачальників торгівельних мереж Олексій Дорошенко, передають Українські Новини.

Згідно з даними, найбільше зросли ціни на:

Всі види хліба М'ясо Молочну продукцію (крім вершкового масла) Курячі яйця Яблука Рис Цукор

Найбільше подорожчали продукти:

Курячі яйця - на 15,2% Яблука - на 13,4% Цукор - на 2,7%

Хліб став дорожчим 0,4% до 1,5%.

Житній хліб додав 1,5% вартості

Батон - 0,7%

Білий хліб з борошна першого сорту - 0,5%

Білий хліб з борошна вищого сорту - 0,4%

М'ясні продукти подорожчали від 0,3% до 2,6%. Найбільш зросли ціни на:

Курячу тушку - на 2,6% Філе курки - на 0,9% Яловичину - на 0,7% Рибу морожену - на 0,6% Свинину - на 0,5% Сало і ковбаси - на 0,3%

Вартість молочних продуктів збільшилась від 0,3% до 0,4%. Так молоко збільшило свою вартість на 0,4%, сир і сметана - на 0,3%.

За липень на 0,4% подорожчав рис.

Стали дешевше 10 продуктів або 32% асортименту.

Зменшилися ціни на:

Всі овочі для борщу Ячну кашу Манну кашу Масло Соняшникову олію

Подешевшали крупи від 0,6% до 2,4%: гречана - на 0,6%, манка - на 1,4%, крупа ячна - на 2,4%. Вершкове масло стало дешевше на 0,2%, а олія - на 0,3%.

За даними статистики, найбільше подешевшали 3 продукти:

Буряк - на 62,1% Цибуля - на 34,8% Морква - на 20,9%

Не змінилися ціни на борошно, макарони і пшоно, тобто на 10% продуктів.

Асоціація постачальників торгівельних мереж згідно з особистого моніторингу вивела ТОП-3 продукта, які найбільше подорожчали за липень у відсотках:

Курячі яйця - на 12,7% Яблука - на 5,9% Цукор - на 2,8%

У липні найбільш подешевшали ТОП-3 продукта:

Цибуля - на 28,1% Морква - на 23,1% Буряк - на 16,2%

За даними офіційної статистики, споживчі ціни в липні 2019 року, порівняно з червнем, знизилися на 0,6%, а з початку року зросли на 3%.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Київська міська державна адміністрація домовилася з виробником хліба та хлібобулочних виробів компанії "Київхліб" щодо запровадження системи розподілу знижок на соціальні сорти хліба з березня 2019 року. За червень ціни на десяток яєць знизилися на 4,5 гривні.