У липні на 15% подорожчали курячі яйця і подешевшав набір для борщу

Згідно з даними Державної служби статистики, в липні 2019 року подорожчало 58 % асортименту або 18 найнеобхідніших продуктів.\r\nПро це написав на своїй сторінці в Facebook генеральний директор і засновник Української асоціації постачальників торгівельних мереж Олексій Дорошенко, передають Українські Новини.\r\nЗгідно з даними, найбільше зросли ціни на:\r\n\r\nВсі види хліба\r\nМ'ясо\r\nМолочну продукцію (крім вершкового масла)\r\nКурячі яйця\r\nЯблука\r\nРис\r\nЦукор\r\n\r\nНайбільше подорожчали продукти:\r\n\r\nКурячі яйця - на 15,2%\r\nЯблука - на 13,4%\r\nЦукор - на 2,7%\r\n\r\nХліб став дорожчим 0,4% до 1,5%.\r\n\r\nЖитній хліб додав 1,5% вартості\r\nБатон - 0,7%\r\nБілий хліб з борошна першого сорту - 0,5%\r\nБілий хліб з борошна вищого сорту - 0,4%\r\n\r\nМ'ясні продукти подорожчали від 0,3% до 2,6%. Найбільш зросли ціни на:\r\n\r\nКурячу тушку - на 2,6%\r\nФіле курки - на 0,9%\r\nЯловичину - на 0,7%\r\nРибу морожену - на 0,6%\r\nСвинину - на 0,5%\r\nСало і ковбаси - на 0,3%\r\n\r\nВартість молочних продуктів збільшилась від 0,3% до 0,4%. Так молоко збільшило свою вартість на 0,4%, сир і сметана - на 0,3%.\r\nЗа липень на 0,4% подорожчав рис.\r\nСтали дешевше 10 продуктів або 32% асортименту.\r\nЗменшилися ціни на:\r\n\r\nВсі овочі для борщу\r\nЯчну кашу\r\nМанну кашу\r\nМасло\r\nСоняшникову олію\r\n\r\nПодешевшали крупи від 0,6% до 2,4%: гречана - на 0,6%, манка - на 1,4%, крупа ячна - на 2,4%. Вершкове масло стало дешевше на 0,2%, а олія - на 0,3%.\r\nЗа даними статистики, найбільше подешевшали 3 продукти:\r\n\r\nБуряк - на 62,1%\r\nЦибуля - на 34,8%\r\nМорква - на 20,9%\r\n\r\nНе змінилися ціни на борошно, макарони і пшоно, тобто на 10% продуктів.\r\nАсоціація постачальників торгівельних мереж згідно з особистого моніторингу вивела ТОП-3 продукта, які найбільше подорожчали за липень у відсотках:\r\n\r\nКурячі яйця - на 12,7%\r\nЯблука - на 5,9%\r\nЦукор - на 2,8%\r\n\r\nУ липні найбільш подешевшали ТОП-3 продукта:\r\n\r\nЦибуля - на 28,1%\r\nМорква - на 23,1%\r\nБуряк - на 16,2%\r\n\r\nЗа даними офіційної статистики, споживчі ціни в липні 2019 року, порівняно з червнем, знизилися на 0,6%, а з початку року зросли на 3%.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, раніше Київська міська державна адміністрація домовилася з виробником хліба та хлібобулочних виробів компанії "Київхліб" щодо запровадження системи розподілу знижок на соціальні сорти хліба з березня 2019 року. За червень ціни на десяток яєць знизилися на 4,5 гривні.