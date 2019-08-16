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16 серпня 2019, пʼятниця, 16:13 19
Економіка 2019-08-16T17:30:02+03:00
Українські Новини
У липні на 15% подорожчали курячі яйця і подешевшав набір для борщу

У липні на 15% подорожчали курячі яйця і подешевшав набір для борщу

Продукти.Фото:Inbusiness.kz
Продукти.Фото:Inbusiness.kz

Згідно з даними Державної служби статистики, в липні 2019 року подорожчало 58 % асортименту або 18 найнеобхідніших продуктів.

Про це написав на своїй сторінці в Facebook генеральний директор і засновник Української асоціації постачальників торгівельних мереж Олексій Дорошенко, передають Українські Новини.

Згідно з даними, найбільше зросли ціни на:

  1. Всі види хліба
  2. М'ясо
  3. Молочну продукцію (крім вершкового масла)
  4. Курячі яйця
  5. Яблука
  6. Рис
  7. Цукор

Найбільше подорожчали продукти:

  1. Курячі яйця - на 15,2%
  2. Яблука - на 13,4%
  3. Цукор - на 2,7%

Хліб став дорожчим 0,4% до 1,5%.

  • Житній хліб додав 1,5% вартості
  • Батон - 0,7%
  • Білий хліб з борошна першого сорту - 0,5%
  • Білий хліб з борошна вищого сорту - 0,4%

М'ясні продукти подорожчали від 0,3% до 2,6%. Найбільш зросли ціни на:

  1. Курячу тушку - на 2,6%
  2. Філе курки - на 0,9%
  3. Яловичину - на 0,7%
  4. Рибу морожену - на 0,6%
  5. Свинину - на 0,5%
  6. Сало і ковбаси - на 0,3%

Вартість молочних продуктів збільшилась від 0,3% до 0,4%. Так молоко збільшило свою вартість на 0,4%, сир і сметана - на 0,3%.

За липень на 0,4% подорожчав рис.

Стали дешевше 10 продуктів або 32% асортименту.

Зменшилися ціни на:

  1. Всі овочі для борщу
  2. Ячну кашу
  3. Манну кашу
  4. Масло
  5. Соняшникову олію

Подешевшали крупи від 0,6% до 2,4%: гречана - на 0,6%, манка - на 1,4%, крупа ячна - на 2,4%. Вершкове масло стало дешевше на 0,2%, а олія - на 0,3%.

За даними статистики, найбільше подешевшали 3 продукти:

  1. Буряк - на 62,1%
  2. Цибуля - на 34,8%
  3. Морква - на 20,9%

Не змінилися ціни на борошно, макарони і пшоно, тобто на 10% продуктів.

Асоціація постачальників торгівельних мереж згідно з особистого моніторингу вивела ТОП-3 продукта, які найбільше подорожчали за липень у відсотках:

  1. Курячі яйця - на 12,7%
  2. Яблука - на 5,9%
  3. Цукор - на 2,8%

У липні найбільш подешевшали ТОП-3 продукта:

  1. Цибуля - на 28,1%
  2. Морква - на 23,1%
  3. Буряк - на 16,2%

За даними офіційної статистики, споживчі ціни в липні 2019 року, порівняно з червнем, знизилися на 0,6%, а з початку року зросли на 3%.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Київська міська державна адміністрація домовилася з виробником хліба та хлібобулочних виробів компанії "Київхліб" щодо запровадження системи розподілу знижок на соціальні сорти хліба з березня 2019 року. За червень ціни на десяток яєць знизилися на 4,5 гривні.
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