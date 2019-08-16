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16 серпня 2019, пʼятниця, 15:39 18
Судова влада 2019-08-16T17:00:03+03:00
Українські Новини
Поліція приховала підготовку вбивства Олешка, - ДБР

Поліція приховала підготовку вбивства Олешка, - ДБР

Віталій Олешко. Фото:
Віталій Олешко. Фото: "Радіо Свобода"

Державне бюро розслідувань почало розслідувати приховування поліцейськими факту підготовки замаху на громадського активіста Віталія Олешка (позивний "Сармат") у той час, як суд знову заарештував підозрюваного в організації вбивства Олешка.

Про це написала в соціальній мережі Facebook перший заступник директора ДБР Ольга Варченко, передають Українські Новини.

"Сьогодні відкрили кримінальне провадження за фактом можливо неправомірних дій поліцейських, які, ймовірно, знали про підготовку вбивства Віталія Олешка (позивний "Сармат") - громадського активіста і ветерана АТО, однак приховали цей факт і не попередили його", - написала вона.

Провадження зареєстровано за фактом приховування особливо тяжкого злочину і зловживання службовим становищем.

Олешка застрелили 31 липня 2018 року через двостовбурну рушницю у дворі власного будинку в Бердянську (Запорізька область).

Під час досудового розслідування слідчим необхідно з'ясувати, чи дійсно співробітники Національної поліції знали про підготовку вбивства активіста.

Про це можуть свідчити записи телефонних розмов підозрюваних у вбивстві, які були в розпорядженні правоохоронців.

Однак вони не вжили передбачених законодавством заходів, щоб запобігти цьому злочину.

Як повідомляли Українські Новини, підозрюваного в організації вбивства "Сармата" відпустили під домашній арешт.

Раніше суд заарештував 4 підозрюваних у вбивстві активіста Олешка.

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