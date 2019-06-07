Подозреваемого в организации убийства "Сармата" отпустили под домашний арест

Печерский районный суд Киева отпустил из-под стражи подозреваемого в организации убийства общественного активиста Виталия Олешко (позывной "Сармат").

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Генеральной прокуратуры, передают Українськi Новини.

"В четверга, 6 июня 2019, Печерским районным судом Киева рассмотрено ходатайство следователя Национальной полиции о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу гражданину, которому вручено сообщение о подозрении в убийстве гражданина В. Олешко ( "Сармат"). По результатам рассмотрения в удовлетворении ходатайства следователя отказано, подозреваемый освобожден из-под стражи с одновременным избранием меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с возложением на него процессуальных обязанностей, в том числе использование электронного средства контроля", - сказано в нем.

Сообщается, что ввиду наличия прямых доказательств, подтверждающих участие подозреваемого в организации убийства Олешко, Генеральная прокуратура готовит апелляционную жалобу на судебное решение.

Как сообщали Українськi Новини, подозреваемого в убийстве "Сармата" экс-торнадовца поймали с удостоверением сотрудника Европола.

Ранее, в сентябре, в Бердянске задержали подозреваемого в организации убийства экс-участника АТО Виталия Олешко.