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12 июня 2019, среда, 16:30 39
Политика 2019-06-12T16:39:01+03:00
Українські Новини
Суд снова арестовал подозреваемого в организации убийства Олешко

Суд снова арестовал подозреваемого в организации убийства Олешко

Печерский районный суд Киева снова арестовал подозреваемого в организации убийства общественного активиста Виталия Олешко (позывной "Сармат"), которого ранее отпустили из-под стражи.

Об этом Українським Новинам сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры.

"Сигиду арестовали на 1 месяц", - сообщил сотрудник ведомства.

Такое решение суд принял в среду.

Как сообщали Українськi Новини, ранее правоохранители принудительно доставили в Киев подозреваемого в организации убийства общественного активиста Олешко ("Сармата") для избрания меры пресечения.

Полиция задержала экс-бойца спецроты милиции "Торнадо" с удостоверением сотрудника Европола по подозрению в организации убийства общественного активиста Виталия Олешко в Бердянске Запорожской области. Подозреваемый 5 месяцев скрывался от следствия в разных регионах страны.

Подозреваемого в убийстве "Сармата" задержали при попытке сбежать за границу.

В Бердянске добровольца батальона "Донбасс 2014", активиста и борца с коррупцией Виталий Олешко (Сармат) затсрелили в июле прошлого года.

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