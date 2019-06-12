Суд снова арестовал подозреваемого в организации убийства Олешко

Печерский районный суд Киева снова арестовал подозреваемого в организации убийства общественного активиста Виталия Олешко (позывной "Сармат"), которого ранее отпустили из-под стражи.\r\nОб этом Українським Новинам сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры.\r\n"Сигиду арестовали на 1 месяц", - сообщил сотрудник ведомства.\r\nТакое решение суд принял в среду.\r\nКак сообщали Українськi Новини, ранее правоохранители принудительно доставили в Киев подозреваемого в организации убийства общественного активиста Олешко ("Сармата") для избрания меры пресечения.\r\nПолиция задержала экс-бойца спецроты милиции "Торнадо" с удостоверением сотрудника Европола по подозрению в организации убийства общественного активиста Виталия Олешко в Бердянске Запорожской области. Подозреваемый 5 месяцев скрывался от следствия в разных регионах страны.\r\nПодозреваемого в убийстве "Сармата" задержали при попытке сбежать за границу.\r\nВ Бердянске добровольца батальона "Донбасс 2014", активиста и борца с коррупцией Виталий Олешко (Сармат) затсрелили в июле прошлого года.