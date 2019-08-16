Ощадбанк продовжив контракт з головою правління Пишним без проведення конкурсу, - НБУ

Національний банк стурбований процедурою продовження контракту з головою правління Державного Ощадного банку Андрієм Пишним.

Про це сказано в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

"Згідно зі ст. 7 закону "Про банки і банківську діяльність", якою введено реформу корпоративного управління в держбанках, передбачено конкурсний порядок призначення голови правління. Зате спостережна рада Ощадбанку без проведення конкурсу прийняла рішення продовжити контракт із нинішнім головою правління на 5 років", - сказано в повідомленні.

Повідомляється, що прийнятий Верховною Радою в 2018 році закон про підвищення рівня корпоративного управління в державних банках мав на меті привести принципи і механізми їх управління відповідно до найкращих міжнародних стандартів і в результаті підвищити конкурентоспроможність і ефективність самих банків.

Крім того, реформа корпоративного управління в банках вкрай важлива для інвестиційного клімату, а управління в державних банках має бути зразком для всієї системи.

"Саме тому ми наполягаємо на неухильному дотриманні духу і змісту реформи корпоративного управління в державних банках. Регулятор вважає, що незалежно від того, хто буде обіймати посаду голови правління, безсумнівно є прерогативою наглядової ради, всі процедури, передбачені законом, повинні бути дотримані. І це є справою честі для новообраної наглядової ради", - зазначила перший заступник Голови Національного банку України Катерина Рожкова.

Зазначається, що свою позицію Нацбанк в установленому порядку доведе до Кабінету Міністрів України, здійснює повноваження власника щодо Ощадбанку.

Як повідомляли Українські Новини, Солом'янський районний суд Києва відмовився змінити підозрюваної в причетності до розкрадання 20 млн доларів кредиту Державного Ощадного банку Ірині Земцової запобіжний захід з застави 7 млн гривень на звільнення на поруки.

Крім того, САП вирішила не оскаржувати арешт і заставу для підозрюваних в розкраданні $20 млн Ощадбанку.