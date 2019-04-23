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23 апреля 2019, вторник, 15:40 44
Судебная власть 2019-04-23T15:55:34+03:00
Українські Новини
Зампреда Ощадбанка Земцову суд отказался отпустит на поруки

Зампреда Ощадбанка Земцову суд отказался отпустит на поруки

Соломенский районный суд Киева отказался изменить подозреваемой в причастности к хищению 20 млн долларов кредита Государственного Ощадного банка Ирине Земцовой меру пресечения с залога 7 млн гривен на освобождение на поруки.

Об этом говорится в материалах суда, передают Українськi Новини.

Соответствующее ходатайство в суд подал адвокат Земцовой.

По его мнению, риски в данном уголовном производстве отпали и появилась настоятельная потребность в изменении меры пресечения, поскольку в настоящее время состояние здоровья мужа Земцовой требует значительных материальных затрат на его лечение за рубежом.

Защитник просил суд заменить Земцовой меру пресечения с залога на поруки депутата Верховной Рады (имя не указано).

При этом, 11 апреля суд отказал в удовлетворении ходатайства.

Как сообщали Українськi Новини, САП решила не обжаловать арест и залог для подозреваемых в хищении $20 млн Ощадбанка.

Позже фигуранты дела о хищении $20 млн Ощадбанка заявляют о давлении следствия.

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