Зампреда Ощадбанка Земцову суд отказался отпустит на поруки

Соломенский районный суд Киева отказался изменить подозреваемой в причастности к хищению 20 млн долларов кредита Государственного Ощадного банка Ирине Земцовой меру пресечения с залога 7 млн гривен на освобождение на поруки.\r\nОб этом говорится в материалах суда, передают Українськi Новини.\r\nСоответствующее ходатайство в суд подал адвокат Земцовой.\r\nПо его мнению, риски в данном уголовном производстве отпали и появилась настоятельная потребность в изменении меры пресечения, поскольку в настоящее время состояние здоровья мужа Земцовой требует значительных материальных затрат на его лечение за рубежом.\r\nЗащитник просил суд заменить Земцовой меру пресечения с залога на поруки депутата Верховной Рады (имя не указано).\r\nПри этом, 11 апреля суд отказал в удовлетворении ходатайства.\r\nКак сообщали Українськi Новини, САП решила не обжаловать арест и залог для подозреваемых в хищении $20 млн Ощадбанка.\r\nПозже фигуранты дела о хищении $20 млн Ощадбанка заявляют о давлении следствия.