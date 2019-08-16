НБУ відхилив кандидатури більшості членів ради Ощадбанку

Національний банк відхилив кандидатури більшості членів ради Державного ощадного банку.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

Національний банк розглянув пакети документів новообраних членів наглядової ради Ощадбанку, а також провів тестування та співбесіди з ними.

За результатами оцінки відповідності кваліфікаційним вимогам Комітет із питань нагляду та регулювання діяльності банків, нагляду (оверсайту) платіжних систем НБУ прийняв рішення відмовити в узгодженні наступним особам: Шевки Аджунеру (голова наглядової ради, незалежний директор); Олексію Грінченку (заступник голови наглядової ради, незалежний директор); Олексію Рєзникову (член наглядової ради, незалежний директор); Дмитру Власову (член наглядової ради, представник від Верховної Ради України); Даніелю Білаку (член наглядової ради, представник від Кабінету Міністрів України).

Ці рішення прийнято за результатами співбесіди, проведеної Кваліфікаційною комісією за участю Правління Національного банку.

Керуючись своїм правом, Національний банк зажадає заміни зазначених членів наглядової ради.

За результатами оцінки відповідності кваліфікаційним вимогам Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності банків, нагляду (оверсайту) платіжних систем Національного банку ухвалив рішення про можливість узгодження таких осіб: Байба Апіна (член наглядової ради, незалежний директор); Міхаель Вайнштейн (член наглядової ради, незалежний директор); Пітер Бріггс (член наглядової ради, незалежний директор); Юрій Храмов (член наглядової ради, представник від Президента України).

Остаточні рішення стосовно цих кандидатів будуть прийняті Національним банком після усунення зауважень до поданих ними документів.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Національний банк повідомив стурбованість процедурою продовження контракту з головою правління Ощадбанку Андрія Пишним.