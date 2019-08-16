З українськими яйцями все нормально: Латвія не виявила сальмонелу за повторної перевірки

Асоціація "Союз птахівників" заявляє, що під час повторного дослідження яєчних продуктів, які Латвія імпортувала з України, не було виявлено сальмонели.\r\nПро це Українськім Новинам повідомив виконавчий директор асоціації Сергій Карпенко.\r\n"Тих зразків, які було відібрано при імпорті нашої продукції до Латвії, зробили повторні дослідження і не виявили там сальмонели", - сказав він.\r\nПри цьому Карпенко пояснив, що відповідне повідомлення вже було направлено через систему RASFF (Європейська система швидкого сповіщення про харчові продукти і корми) до Європейської Комісії, однак, за даними латвійської сторони, вони вже не можуть його відкликати.\r\nВиконавчий директор заявив, що повторну перевірку Латвія проводила як у приватній, так і в державній лабораторіях і не виявила сальмонели.\r\nВін підкреслив, що мова йде саме про яєчні продукти, а в експортованих до Латвії яйцях сальмонелу ніколи не знаходили.\r\nКарпенко зазначив, що зараз єдиною компанією, що поставляє яєчні продукти в Латвію, є великий виробник яєчної продукції компанія "Овостар Юніон" (Київ).\r\nЗ його слів, компанія документально підтвердила асоціації, що також повторно досліджувала відправлені зразки і не виявила сальмонели.\r\nЗазначається, що більшість закуповуваного Латвією яєчного продукту перенаправляється на інші ринки ЄС.\r\nЗа інформацією асоціації, зараз частка експорту яєць із України до Латвії становить 8%, яєчних продуктів - 20%.\r\nЯк повідомляли Українськi Новини, станом на 22 липня Україна вичерпала квоти на безмитні поставки цукру, пшениці і вершкового масла в ЄС.\r\nТим часом у 2018 році "Овостар Юніон" відкрив дочірню компанію OAE Food Trade FZE в Дубаї (ОАЕ).