З українськими яйцями все нормально: Латвія не виявила сальмонелу за повторної перевірки

Асоціація "Союз птахівників" заявляє, що під час повторного дослідження яєчних продуктів, які Латвія імпортувала з України, не було виявлено сальмонели.

Про це Українськім Новинам повідомив виконавчий директор асоціації Сергій Карпенко.

"Тих зразків, які було відібрано при імпорті нашої продукції до Латвії, зробили повторні дослідження і не виявили там сальмонели", - сказав він.

При цьому Карпенко пояснив, що відповідне повідомлення вже було направлено через систему RASFF (Європейська система швидкого сповіщення про харчові продукти і корми) до Європейської Комісії, однак, за даними латвійської сторони, вони вже не можуть його відкликати.

Виконавчий директор заявив, що повторну перевірку Латвія проводила як у приватній, так і в державній лабораторіях і не виявила сальмонели.

Він підкреслив, що мова йде саме про яєчні продукти, а в експортованих до Латвії яйцях сальмонелу ніколи не знаходили.

Карпенко зазначив, що зараз єдиною компанією, що поставляє яєчні продукти в Латвію, є великий виробник яєчної продукції компанія "Овостар Юніон" (Київ).

З його слів, компанія документально підтвердила асоціації, що також повторно досліджувала відправлені зразки і не виявила сальмонели.

Зазначається, що більшість закуповуваного Латвією яєчного продукту перенаправляється на інші ринки ЄС.

За інформацією асоціації, зараз частка експорту яєць із України до Латвії становить 8%, яєчних продуктів - 20%.

Як повідомляли Українськi Новини, станом на 22 липня Україна вичерпала квоти на безмитні поставки цукру, пшениці і вершкового масла в ЄС.

Тим часом у 2018 році "Овостар Юніон" відкрив дочірню компанію OAE Food Trade FZE в Дубаї (ОАЕ).