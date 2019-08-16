Українські військові отримають на озброєння нові стовбури для зенітної установки

Державне підприємство "Конструкторське бюро "Артилерійське озброєння" (Київ), що входить до складу державного концерну "Укроборонпром", завершило випробування 23-мм стволів КБА 40 для зенітної установки ЗУ-23-2.

Про це йдеться в повідомленні "Укробронпрому", передають Українські Новини.

"ДП "Конструкторське бюро "Артилерійське озброєння", що входить до складу ДК "Укоборонпром", успішно завершило всі необхідні випробування для поставки українській армії 23-мм стволів КБА 40 для зенітної установки ЗУ-23-2", - сказано в ньому.

Згідно з повідомленням, підприємство за власні обігові кошти розробило робочу конструкторську документацію і за власною технологією виготовило перші стволи, які витримали жорсткі умови відомчих випробувань у повному обсязі.

За їхніми результатами було прийнято рішення про допуск стволів до експлуатації в Збройних Силах України.

Під час випробувань було перевірено точність, дальність, кучність стволів, їх живучість і здатність витримати 2000 пострілів на хвилину, тобто 33 постріли за одну секунду. Крім того, новий ствол витримав і різке охолодження після такого темпу стрільби.

Загалом випробування показали перевищення характеристик КБА 40 порівняно із застарілим стволом радянського виробництва.

КБА 40 дозволить замінити аналогічні радянські стволи, які сьогодні використовуються в зенітних установках ЗУ-23-2.

Крім того, на підприємствах Концерну йдуть розробки бойових модулів із використанням стволів КБА 40 для оснащення ними української бронетехніки.

Зараз КБ "Артилерійське озброєння" готове до серійного виробництва стволів КБА 40 в разі замовлення з боку Міноборони, а також інших силових відомств.

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