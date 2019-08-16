Латвія хоче призупинити імпорт яєць і яєчних продуктів із України

Латвійська асоціація виробників яєць і м'яса птиці звернулася до прем'єр-міністра Латвії Крішьянісу Каріньшу з проханням призупинити імпорт яєць з країн, що не входять у ЄС, в тому числі з України.

Про це йдеться в повідомленні латвійського видання DELFI з посиланням на офіційне звернення асоціації, передають Українські Новини.

"Беручи до уваги те, що в Латвії за короткий проміжок часу вже 4 рази було констатовано невідповідність різних яєчних продуктів нормам безпеки харчових продуктів, а здоров'я суспільства під загрозою, асоціація вважає, що імпорт яєць і яєчних продуктів з України слід негайно зупинити", - прокоментувала виконавчий директор асоціації Анна Ерліх.

Асоціація нагадала, що в червні 2019 року уряд Латвії вирішив надати додаткові кошти на посилення контролю за імпортом яєць і яєчних продуктів з України, оскільки під час додаткових перевірок було виявлено, що сальмонела міститься навіть у термічно оброблених продуктах.

У зв'язку з цим 14 серпня асоціація направила прем'єр-міністру Латвії заклик негайно припинити імпорт яєць і яєчних продуктів з країн, що не входять у ЄС.

Як повідомляли Українськi Новини, в липні перший віце-прем'єр-міністр - міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів підписав Угоду між Україною та Європейським Союзом про збільшення квоти на безмитні поставки в ЄС для українських експортерів м'яса птиці.

Станом на 22 липня Україна вичерпала квоти на безмитні поставки цукру, пшениці і вершкового масла в ЄС.

У червні середні споживчі ціни на яйця знизилися на 26,6% до 12,47 гривні за 10 штук порівняно з травнем.