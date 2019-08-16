НАБУ закрило справу проти Гройсмана

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) закрило кримінальне провадження за фактом можливих зловживань і службової недбалості прем'єр-міністра Володимира Гройсмана.

Про це йдеться в матеріалах суду, передають Українські Новини.

Згідно з документом, НАБУ проводило досудове розслідування за ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу з 23 листопада 2018 року.

З матеріалів справи вбачається, що 25 січня детектив НАБУ Черенкова закрила справу у зв'язку з відсутністю діях Гройсмана складу кримінального злочину.

З постанови детектива випливає, що в ході розслідування перевірялися можливі зловживання та службова недбалість прем'єр-міністра у зв'язку з прийняттям Кабінетом Міністрів України розпорядження № 376-р від 07.06.2017 про передачу будівлі санаторію у Моршині Львівської області в управління Державної прикордонної служби.

У ході розслідування справи детектив не встановив факт заподіяння шкоди державним інтересам в результаті прийняття розпорядження, що свідчить про відсутність об'єктивних і суб'єктивних ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу.

На це рішення НАБУ була подана скарга до суду, в якій позивач просив скасувати закриття справи щодо Гройсмана та відновити розслідування, однак у червні суд відхилив скаргу і визнав, що справу було закрито на законних підставах.

Як повідомляли Українські Новини, Розумков не виключає перепризначення Гройсмана прем'єром.

Раніше НАБУ закрило справу про незаконне розмитнення дружиною Гройсмана Оленою позашляховика Mercedes в 2017 році.

НАБУ закрило справу про зловживання Гройсмана під час підписання держбюджету-2016.