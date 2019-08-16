Вбивства міліціонерів на Майдані: ГПУ зупинила розслідування

Генеральна прокуратура зупинила розслідування кримінального провадження відносно активіста Євромайдану Івана Бубенчика, підозрюваного в замаху на міліціонерів на Майдані Незалежності.

Про це йдеться у відповіді Генпрокуратури на запит Українських Новин.

"Досудове розслідування у вищевказаному кримінальному провадженні на даний момент зупинено на підставі п. 3 ч. 1 ст. 280 Криминального процесуального кодексу (виконання процесуальних дій у порядку міжнародного співробітництва)", - сказано в ньому.

Таким чином, обвинувальний акт щодо Бубонця в суд не переданий.

Також не направлено до суду клопотання про звільнення його від кримінальної відповідальності на підставі закону "про амністію евромайданівців".

При цьому Генпрокуратура відмовилася відповісти, яка міра запобіжного заходу діє у відношенні підозрюваного.

Як повідомляли Українські Новини, Генпрокуратура підозрює Бубенчика в тому, що 20 лютого 2014 року, перебуваючи в приміщенні Національної музичної академії ім. Чайковського, він вистрілив з мисливського нарізного карабіна в співробітників правоохоронних органів, які знаходилися неподалік Стели Незалежності на Майдані Незалежності.

В результаті пострілу були нанесені тяжкі тілесні ушкодження військовослужбовцю військової частини №3026 Внутрішніх військ МВС України - заступнику командира частини з виховної роботи.

У квітні 2018 року підозра Бубенчику було змінена з "вбивства співробітника правоохоронних органів" на "замах на вбивство військовослужбовця у зв'язку з його діяльністю по охороні громадського порядку", а також йому висунуто підозру у носінні вогнепальної зброї без передбаченого законом дозволу.

17 травня 2018 року суд відмовився обрати запобіжний захід у вигляді домашнього арешту Бубенчику і передав його на поруки депутатів Верховної Ради Андрія Денисенка та Олега Петренка (обидва - позафракційні).

5 квітня 2018 року Генпрокуратура відкликала своє клопотання про утримання під вартою Бубонця і оголосила йому нову підозру.

Активісту повідомлено про підозру за ст. 348 (посягання на життя співробітників правоохоронних органів) і ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю) Кримінального кодексу, при цьому з нього знято підозру за ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу.

У лютому 2016 року в інтерв'ю ЗМІ Бубонець сам заявив, що стріляв у міліціонерів 20 лютого 2014 року в центрі Києва і вбив 2 бійців спецпідрозділу "Беркут".