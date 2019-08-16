Вбивства міліціонерів на Майдані: ГПУ зупинила розслідування

Генеральна прокуратура зупинила розслідування кримінального провадження відносно активіста Євромайдану Івана Бубенчика, підозрюваного в замаху на міліціонерів на Майдані Незалежності.\r\nПро це йдеться у відповіді Генпрокуратури на запит Українських Новин.\r\n"Досудове розслідування у вищевказаному кримінальному провадженні на даний момент зупинено на підставі п. 3 ч. 1 ст. 280 Криминального процесуального кодексу (виконання процесуальних дій у порядку міжнародного співробітництва)", - сказано в ньому.\r\n\r\n\r\nТаким чином, обвинувальний акт щодо Бубонця в суд не переданий.\r\nТакож не направлено до суду клопотання про звільнення його від кримінальної відповідальності на підставі закону "про амністію евромайданівців".\r\nПри цьому Генпрокуратура відмовилася відповісти, яка міра запобіжного заходу діє у відношенні підозрюваного.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Генпрокуратура підозрює Бубенчика в тому, що 20 лютого 2014 року, перебуваючи в приміщенні Національної музичної академії ім. Чайковського, він вистрілив з мисливського нарізного карабіна в співробітників правоохоронних органів, які знаходилися неподалік Стели Незалежності на Майдані Незалежності.\r\nВ результаті пострілу були нанесені тяжкі тілесні ушкодження військовослужбовцю військової частини №3026 Внутрішніх військ МВС України - заступнику командира частини з виховної роботи.\r\nУ квітні 2018 року підозра Бубенчику було змінена з "вбивства співробітника правоохоронних органів" на "замах на вбивство військовослужбовця у зв'язку з його діяльністю по охороні громадського порядку", а також йому висунуто підозру у носінні вогнепальної зброї без передбаченого законом дозволу.\r\n17 травня 2018 року суд відмовився обрати запобіжний захід у вигляді домашнього арешту Бубенчику і передав його на поруки депутатів Верховної Ради Андрія Денисенка та Олега Петренка (обидва - позафракційні).\r\n5 квітня 2018 року Генпрокуратура відкликала своє клопотання про утримання під вартою Бубонця і оголосила йому нову підозру.\r\nАктивісту повідомлено про підозру за ст. 348 (посягання на життя співробітників правоохоронних органів) і ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю) Кримінального кодексу, при цьому з нього знято підозру за ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу.\r\nУ лютому 2016 року в інтерв'ю ЗМІ Бубонець сам заявив, що стріляв у міліціонерів 20 лютого 2014 року в центрі Києва і вбив 2 бійців спецпідрозділу "Беркут".