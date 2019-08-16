У Запоріжжі масово фальсифікували алкоголь спирту і ацетону

Прокуратура Запорізької області почала досудове розслідування масового виробництва фальсифікованого алкоголю з денатурату (технічного спирту з домішкою ацетону) в Запоріжжі.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби облпрокуратури, передають Українські Новини.

Розслідування веде група співробітників відділу прокурорського нагляду за додержанням законів органами Державної фіскальної служби.

За даними відомства, невстановлені особи без наявності ліцензії на право виробництва алкогольних напоїв налагодили процес масового виготовлення і збуту алкогольних напоїв в Запоріжжі і області.

Експертиза встановила, що виготовляється алкоголь не відповідає вимогам ГОСТУ, містить механічні домішки і денатурат-ацетон.

розпочато Досудове розслідування за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 204 Кримінального кодексу (Незаконне виготовлення алкогольних напоїв шляхом відкриття підпільних цехів або з використанням обладнання, що забезпечує масове виробництво з недоброякісної сировини (матеріалів), що становлять загрозу для життя і здоров'я людей, а також незаконний збут таких товарів, що призвело до отруєння людей чи інших тяжких наслідків).

Як повідомляли Українські Новини, "Укрспирт" говорить, що йому заважають відвантажувати спирт неузгодженості в законодавстві.

Також Мінекономіки ініціює підвищення цін на алкоголь.