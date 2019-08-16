Трамп розглядає можливість покупки Гренландії, - ЗМІ

Президент США Дональд Трамп розглядає можливість реалізації ідеї про покупку острова Гренландії, який є автономною територією Данії.

Про це повідомили помічники глави американської держави, повідомляє The Wall Street Journal.

Трамп неодноразово консультувався зі своїми помічниками та іншими експертами, на рахунок того, наскільки можливо реалізувати купівлю Гренландії, повідомили помічники президента США. За їхніми словами, Трамп навіть попросив юрисконсульта Білого дому провести правову експертизу проекту.

За даними видання, деякі помічники президента підтримали задум, розцінивши його як хороший економічний крок. Інші експерти визнали ініціативу Трампа як його чергове захоплення.

Гренландія - найбільший острів у світі, разом з навколишніми меншими островами утворює однойменну автономну адміністративну одиницю Данії.

Основна маса населення Гренландії у 56 тис. осіб мешкає на порізаному фіордами узбережжі, де немає льоду.

Нагадаємо, раніше Трамп заявив, що в Росії на Білому морі вибухнула новітня ракета з ядерним реактором.

Тим часом, Зеленський і Трамп можуть зустрітися у вересні в Польщі і на Генасамблеї ООН.