СБУ затримала водіїв автобуса за незаконні перевезення пасажирів у "ЛНР"

Служба безпеки України затримала 2 водіїв автобуса за підозрою в незаконних пасажирських перевезеннях на неподконрольную територію Луганської області через Росію.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби прокуратури Луганської області, передають Українські Новини.

За даними відомства, перевезення здійснюються з 2015 року, коли житель області зареєструвався в незаконних державних органах самопроголошеної "Луганської народної республіки" і організував пасажирські перевезення через неконтрольовану Україною ділянку державного кордону з Росією.

Перевезення автобусами здійснювали за маршрутом "Кадіївка (раніше - Стаханов) - Росія - Харків".

"Виїзд автобусів з тимчасово окупованої території Луганської області забезпечувався через закритий пункт пропуску "Ізварине", розташований на неконтрольованій державними органами України ділянці російсько-українського кордону", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці затримали двох водіїв автобуса в Дергачівському районі Харківської області, які за вказівкою організатора намагалися перевезти 45 пасажирів з непідконтрольної території Луганської області.

Водіям повідомили про підозру у злочині, передбаченому ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу (незаконне переправляння осіб через державний кордон України, вчинене з корисливих мотивів).

Сіверськодонецький міський суд Луганської області заарештував автобуси і обрав підозрюваним запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з правом внесення застави.

Як повідомляли Українські Новини, раніше справа організатора "референдуму" на підтримку "ЛНР" направили в суд.

Тим часом Міністерство внутрішніх справ підготувало 800 поліцейських для деокупації території самопровозгалшенных "Донецької та Луганської народних республік".