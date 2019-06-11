Дело организатора "референдума" в поддержку "ЛНР" направлено в суд

Прокуратура направила в Беловодский районный суд дело "главы избирательной комиссии" "референдума" в поддержку создания самопровозглашенной "Луганской народной республики" в Станично-Луганском районе Луганской области.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Луганской области, передают Українськi Новини.

Согласно сообщению, обвиняемый объявлял о начале и конце избирательного процесса на "участке", обеспечивал сохранность урн, кабинок и бюллетеней, проводил инструктаж с членами так называемой избирательной комиссии и предоставлял указания по подсчету голосов и формирование протокола по результатам "голосования".

Прокуратура обвиняет мужчину по ч. 2 ст. 110 (умышленные действия, совершенные по предварительному сговору группой лиц, направленные на изменение границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины) Уголовного кодекса.

Во время досудебного расследования мужчина полностью признал свою вину, искренне раскаялся, активно способствовал раскрытию преступления и разоблачению соучастников.

Как сообщали Українськi Новини, полиция задержала разведчика "ЛНР".

Кроме того, на Донбассе боевик "ЛНР" сбежал из-за плохого отношения командира.