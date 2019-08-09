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09 августа 2019, пятница, 13:01 608
Силовые структуры 2019-08-09T13:05:22+03:00
Українські Новини
Для деоккупации "ДНР" и "ЛНР" подготовлены 800 полицейских, - Нацполиция

Для деоккупации "ДНР" и "ЛНР" подготовлены 800 полицейских, - Нацполиция

Днбасс Фото: facebook.com/ato.news
Днбасс Фото: facebook.com/ato.news

Министерство внутренних дел подготовило 800 полицейских для деоккупации территории самопровозгалшенных "Донецкой и Луганской народных республик".

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Национальной полиции, передают Українськi Новини.

Указано, что советник министра внутренних дел Иван Варченко посетил с рабочим визитом Донецкую область и проверил состояние выполнения плана по восстановлению публичной безопасности и порядка в окукпированных районах Донецкой и Луганской областей.

Главной темой стала разработка государственной информационной стратегии деоккупации и поиск путей взаимодействия с жителями временно оккупированной территории.

Во время совещания с советником главы МВД представители полиции Донецкой области доложили о мерах по подготовке к восстановлению государственного суверенитета во временно оккупированных районах.

"Так, по специально разработанной учебной программе подготовлено почти 800 полицейских, которые будут задействованы к восстановлению государственного суверенитета на территории ОРДЛО. Комплексные тренировки прошли совместно с работниками Нацгвардии, спасательной и пограничной служб. Правоохранители изучили международные практики миротворческих миссий. Также тщательно изучается ситуация на временно оккупированной территории: социально-экономическая ситуация, настроения людей, возможность возврата бизнеса", - сказано в сообщении.

Разработан расчет сил и средств, которые будут нести службу на деоккупированных территориях в первый год после освобождения.

Так, в деоккупированных районах планируется создать 16 отделов и отделений полиции.

Главной задачей полицейских станет обеспечение безопасности граждан и общественного порядка.

Полицейские предоставили свои предложения по разработке государственной информационной стратегии для восстановления суверенитета на Донбассе, в которой в пределах своих полномочий будут работать все государственные органы.

Варченко заявил, что на данный момент МВД имеет содержательную основу для деоккупации и реинтеграции жителей временно оккупированной территории Донбасса.

Как сообщали Українськi Новини, в мае 2018 года министр внутренних дел Арсен Аваков поручил правоохранителям подготовить план деоккупации Донбасса.

Тем временем в Евросоюзе разрабатывают рекомендации о паспортах России у жителей Донбассе

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