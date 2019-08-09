Для деоккупации "ДНР" и "ЛНР" подготовлены 800 полицейских, - Нацполиция

Министерство внутренних дел подготовило 800 полицейских для деоккупации территории самопровозгалшенных "Донецкой и Луганской народных республик".\r\nОб этом говорится в сообщении пресс-службы Национальной полиции, передают Українськi Новини.\r\nУказано, что советник министра внутренних дел Иван Варченко посетил с рабочим визитом Донецкую область и проверил состояние выполнения плана по восстановлению публичной безопасности и порядка в окукпированных районах Донецкой и Луганской областей.\r\nГлавной темой стала разработка государственной информационной стратегии деоккупации и поиск путей взаимодействия с жителями временно оккупированной территории.\r\nВо время совещания с советником главы МВД представители полиции Донецкой области доложили о мерах по подготовке к восстановлению государственного суверенитета во временно оккупированных районах.\r\n"Так, по специально разработанной учебной программе подготовлено почти 800 полицейских, которые будут задействованы к восстановлению государственного суверенитета на территории ОРДЛО. Комплексные тренировки прошли совместно с работниками Нацгвардии, спасательной и пограничной служб. Правоохранители изучили международные практики миротворческих миссий. Также тщательно изучается ситуация на временно оккупированной территории: социально-экономическая ситуация, настроения людей, возможность возврата бизнеса", - сказано в сообщении.\r\nРазработан расчет сил и средств, которые будут нести службу на деоккупированных территориях в первый год после освобождения.\r\nТак, в деоккупированных районах планируется создать 16 отделов и отделений полиции.\r\nГлавной задачей полицейских станет обеспечение безопасности граждан и общественного порядка.\r\nПолицейские предоставили свои предложения по разработке государственной информационной стратегии для восстановления суверенитета на Донбассе, в которой в пределах своих полномочий будут работать все государственные органы.\r\nВарченко заявил, что на данный момент МВД имеет содержательную основу для деоккупации и реинтеграции жителей временно оккупированной территории Донбасса.\r\nКак сообщали Українськi Новини, в мае 2018 года министр внутренних дел Арсен Аваков поручил правоохранителям подготовить план деоккупации Донбасса.\r\nТем временем в Евросоюзе разрабатывают рекомендации о паспортах России у жителей Донбассе