Бойовики 12 разів порушили перемир'я: застосували гранатомети, кулемети і стрілецьку зброю

За минулу добу, 15 серпня, окупанти 12 разів порушили режим вогню на Донбасі, повідомляється в ранковому зведенні операції Об'єднаних сил. Ворог обстрілював позиції ООС з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.\r\nВ районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" противник здійснив дев'ять обстрілів позицій Об'єднаних сил: неподалік Гнутово – зі станкового протитанкового гранатомета; двічі поблизу Павлополя – з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів; двічі в районі Харчовика - з гранатометів різних систем і стрілецької зброї; поблизу Водяного – з ручного протитанкового гранатомета; неподалік Досвідченого – з підствольних гранатометів і стрілецької зброї. неподалік Лебединського – з автоматичного гранатомета; поблизу Авдіївки – з автоматичного гранатомета, великокаліберного кулемета і стрілецької зброї.\r\nВ районі відповідальності оперативно-тактичної угруповання "Північ" противник здійснив три обстріли наших військових: двічі поблизу Південного – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї; неподалік Новолуганского – з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.\r\nЗа минулу добу втрат з нашого боку немає. З початку поточної доби супротивник, в цілому, дотримується режиму припинення вогню.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, 14 серпня, окупанти на Донбасі 13 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, використовуючи двічі заборонену Мінськими угодами зброя, міномети калібру 120 мм і 82 мм. результаті обстрілу загинув один військовослужбовець.\r\nТим часом російські спецслужби намагаються вербувати українських військових в соцмережах під виглядом жінок.