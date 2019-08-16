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16 серпня 2019, пʼятниця, 08:15 11
Силові структури 2019-08-16T08:34:34+03:00
Українські Новини
Бойовики 12 разів порушили перемир'я: застосували гранатомети, кулемети і стрілецьку зброю

Бойовики 12 разів порушили перемир'я: застосували гранатомети, кулемети і стрілецьку зброю

ООС.
ООС.

За минулу добу, 15 серпня, окупанти 12 разів порушили режим вогню на Донбасі, повідомляється в ранковому зведенні операції Об'єднаних сил. Ворог обстрілював позиції ООС з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" противник здійснив дев'ять обстрілів позицій Об'єднаних сил: неподалік Гнутово – зі станкового протитанкового гранатомета; двічі поблизу Павлополя – з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів; двічі в районі Харчовика - з гранатометів різних систем і стрілецької зброї; поблизу Водяного – з ручного протитанкового гранатомета; неподалік Досвідченого – з підствольних гранатометів і стрілецької зброї. неподалік Лебединського – з автоматичного гранатомета; поблизу Авдіївки – з автоматичного гранатомета, великокаліберного кулемета і стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичної угруповання "Північ" противник здійснив три обстріли наших військових: двічі поблизу Південного – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї; неподалік Новолуганского – з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

За минулу добу втрат з нашого боку немає. З початку поточної доби супротивник, в цілому, дотримується режиму припинення вогню.

Як повідомляли Українські Новини, 14 серпня, окупанти на Донбасі 13 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, використовуючи двічі заборонену Мінськими угодами зброя, міномети калібру 120 мм і 82 мм. результаті обстрілу загинув один військовослужбовець.

Тим часом російські спецслужби намагаються вербувати українських військових в соцмережах під виглядом жінок.

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