Ситуация в ООС: боевики ударили из запрещенного оружия, погиб воин ВСУ

В течение минувших суток, 14 августа, оккупанты на Донбассе 13 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, используя дважды запрещенное Минскими соглашениями оружие – минометы калибра 120 мм и 82 мм. В результате обстрелов погиб один военнослужащий. Об этом сообщает пресс-служба операции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил девять обстрелов: неподалеку Песок – из стрелкового оружия; вблизи Лебединского – из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; трижды в районе Гнутово – из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; дважды неподалеку Лебединского – из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; близ Водяного - из ручных противотанковых гранатометов;

неподалеку Николаевка – из гранатометов различных систем.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил четыре обстрела: вблизи Южного по направлению шахты имени Гагарина – из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; неподалеку Новолуганского – из запрещенного Минскими соглашениями оружия – минометов калибра 120 мм; в районе Зайцево - из запрещенного Минскими соглашениями оружия – минометов калибра 120 мм и 82 мм, автоматических гранатометов; вблизи Хутора Свободного – со станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий из состава Объединенных сил погиб.

С начала текущих суток вражеских обстрелов позиций ОС не зафиксировано.

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