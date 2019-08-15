Луценку не сказали про підготовку затримання Гримчака

Начальник управління спецрозслідувань Генеральної прокуратури Сергій Горбатюк заявляє, що генпрокурор Юрій Луценко не був поінформований про підготовку затримання заступника міністра МВОТ Юрія Гримчака.

Про це Горбатюк сказав на брифінгу, передають Українські Новини.

Він зазначив, що раніше було зафіксовано витік інформації з боку керівництва Генпрокуратури і Печерського райсуду Києва.

Колишній начальник відділу процесуального керівництва управління спецрозслідувань Олексій Донський підтвердив, що про операції проти Гримчака Луценко не знав.

"Інформація Луценку і (заступник генпрокурора) Кізю не давалася", - заявив він.

За його словами, відсутність витоку інформації дозволило провести затримання Гримчака.

Як повідомляли Українські Новини, 14 серпня співробітники Національного антикорупційного бюро, СБУ і Генпрокуратури затримали заступника міністра тимчасово окупованих територій Гримчака за підозрою у шахрайстві на 1,1 млн доларів.

При цьому в МінВОТ заявили, що затримання заступника міністра тимчасово окупованих територій Юрія Гримчака не стосується діяльності міністерства і не пов'язано з виконанням Гримчаком посадових обов'язків.

Також адвокат заявив, що у дружини Гримчака під час обшуків вилучили телефон.