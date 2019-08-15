Група з підготовки 1-ї сесії Ради визначила 23 комітети: повний список

Група з підготовки першої сесії Верховної Ради 9-го скликання визначила 23 парламентських комітети.\r\nВідповідне рішення було прийнято на засіданні групи, передають Українські Новини.\r\nГрупа прийняла список, названий заступником голови групи Русланом Стефанчуком:\r\n\r\nКомітет з питань фінансів, податкової та митної політики.\r\nКомітет з питань бюджету.\r\nКомітет з питань економічного розвитку.\r\nКомітет з питань гуманітарної та інформаційної політики.\r\nКомітет з питань освіти, науки та інновацій.\r\nКомітет з питань прав людини, деокупаціі і реінтеграції тимчасово окупованих територій в Донецькій, Луганській областях і Криму, національних меншин, міжнаціональних відносин.\r\nЗ питань цифрової трансформації.\r\nЗ питань правової політики.\r\nЗ питань аграрної та земельної політики.\r\nЗ питань антикорупційної політики.\r\nЗ питань правоохоронної діяльності.\r\nЗ питань енергетики та житлово-комунальних послуг.\r\nЗ питань транспорту та інфраструктури.\r\nЗ питань державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку, містобудування та житлової політики.\r\nЗ питань національної безпеки, оборони та розвідки.\r\nЗ питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування.\r\nЗ питань екологічної політики та природокористування.\r\nЗ питань свободи слова.\r\nЗ питань регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради України.\r\nЗ питань зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва.\r\nКомітет з питань інтеграції України з Європейським Союзом.\r\nЗ питань соціальної політики та захисту прав ветеранів.\r\nКомітет з питань молоді та спорту.\r\n\r\nТакож група ліквідувала комісію з питань приватизації.\r\nЯк повідомляли Українські новини, Офіс Президента сумнівається в тому, що нова Верховна Рада зможе почати свою роботу до 1 вересня.\r\nРаніше партія "Слуга народу" назвала комітети, які планувала скоротити.