Група з підготовки 1-ї сесії Ради визначила 23 комітети: повний список

Група з підготовки першої сесії Верховної Ради 9-го скликання визначила 23 парламентських комітети.

Відповідне рішення було прийнято на засіданні групи, передають Українські Новини.

Група прийняла список, названий заступником голови групи Русланом Стефанчуком:

Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики. Комітет з питань бюджету. Комітет з питань економічного розвитку. Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики. Комітет з питань освіти, науки та інновацій. Комітет з питань прав людини, деокупаціі і реінтеграції тимчасово окупованих територій в Донецькій, Луганській областях і Криму, національних меншин, міжнаціональних відносин. З питань цифрової трансформації. З питань правової політики. З питань аграрної та земельної політики. З питань антикорупційної політики. З питань правоохоронної діяльності. З питань енергетики та житлово-комунальних послуг. З питань транспорту та інфраструктури. З питань державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку, містобудування та житлової політики. З питань національної безпеки, оборони та розвідки. З питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування. З питань екологічної політики та природокористування. З питань свободи слова. З питань регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради України. З питань зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва. Комітет з питань інтеграції України з Європейським Союзом. З питань соціальної політики та захисту прав ветеранів. Комітет з питань молоді та спорту.

Також група ліквідувала комісію з питань приватизації.

Як повідомляли Українські новини, Офіс Президента сумнівається в тому, що нова Верховна Рада зможе почати свою роботу до 1 вересня.

Раніше партія "Слуга народу" назвала комітети, які планувала скоротити.