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15 серпня 2019, четвер, 19:43 27
Верховна Рада і партії 2019-08-15T21:30:02+03:00
Українські Новини
Група з підготовки 1-ї сесії Ради визначила 23 комітети: повний список

Група з підготовки 1-ї сесії Ради визначила 23 комітети: повний список

Верховна Рада. Фото: facebook.com/bоgdanbortakоv
Верховна Рада. Фото: facebook.com/bоgdanbortakоv

Група з підготовки першої сесії Верховної Ради 9-го скликання визначила 23 парламентських комітети.

Відповідне рішення було прийнято на засіданні групи, передають Українські Новини.

Група прийняла список, названий заступником голови групи Русланом Стефанчуком:

  1. Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики.
  2. Комітет з питань бюджету.
  3. Комітет з питань економічного розвитку.
  4. Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики.
  5. Комітет з питань освіти, науки та інновацій.
  6. Комітет з питань прав людини, деокупаціі і реінтеграції тимчасово окупованих територій в Донецькій, Луганській областях і Криму, національних меншин, міжнаціональних відносин.
  7. З питань цифрової трансформації.
  8. З питань правової політики.
  9. З питань аграрної та земельної політики.
  10. З питань антикорупційної політики.
  11. З питань правоохоронної діяльності.
  12. З питань енергетики та житлово-комунальних послуг.
  13. З питань транспорту та інфраструктури.
  14. З питань державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку, містобудування та житлової політики.
  15. З питань національної безпеки, оборони та розвідки.
  16. З питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування.
  17. З питань екологічної політики та природокористування.
  18. З питань свободи слова.
  19. З питань регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради України.
  20. З питань зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва.
  21. Комітет з питань інтеграції України з Європейським Союзом.
  22. З питань соціальної політики та захисту прав ветеранів.
  23. Комітет з питань молоді та спорту.

Також група ліквідувала комісію з питань приватизації.

Як повідомляли Українські новини, Офіс Президента сумнівається в тому, що нова Верховна Рада зможе почати свою роботу до 1 вересня.

Раніше партія "Слуга народу" назвала комітети, які планувала скоротити.

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