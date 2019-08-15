Труба заявив, що команда Порошенка хоче через Конституційний суд прибрати його з посади

Директор Державного бюро розслідувань Роман Труба заявляє про намір фракції колишнього Президента Петра Порошенка "Блок Петра Порошенка" звернутися до Конституційного суду про визнання неконституційними низки положень закону про Державне бюро розслідувань.\r\nПро це Труба написав у своєму Telegram-каналі, передають Українські Новини.\r\n"Зокрема, там (у фракції) вважають, що Президент України не мав права делегувати своїх представників до конкурсної комісії щодо обрання директора ДБР та його заступників, а також призначати мене (Трубу) на посаду", - написав він.\r\nЗа його словами, комісія обирає не тільки керівництво ДБР, але і 160 працівників бюро керівної ланки і управління внутрішнього контролю.\r\nПри цьому він зазначив, що закон про ДБР розробляли депутати фракції Порошенко, голосувала за нього вся його фракція, а він сам урочисто його підписав.\r\nПорошенко делегував своїх представників до складу конкурсної комісії, механізм роботи якої визначили його депутати з партії "БПП" питань до неї у екс-Президента не виникало.\r\n"Є логіка в цих діях? Звичайно - вона дуже "політична": оскільки Порошенко не може вплинути на мене (Трубу) для закриття 12 проваджень, учасником яких він є, значить треба знайти спосіб, щоб прибрати мене (Трубу) з посади. Нехай ось такий дивний", - пояснює директор ДБР.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, 12 серпня Державне бюро розслідувань допитало Порошенка як свідка у справі про можливе ухилення від сплати податків під час купівлі телеканал "Прямий".\r\nПізніше суд дозволив допит Порошенка з детектором брехні.