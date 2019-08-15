Тариф "Укренерго" на електроенергію хочуть знизити в 2 рази

Національна комісія держрегулювання енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) має намір знизити тариф національної енергетичної компанії "Укренерго", яку раніше оштрафували на 1,7 млн гривень, на передачу електричної енергії вдвічі з 15,28 коп.\/КВт-год до 15,93 коп.\/КВт-год.\r\nЦей проект постанови було схвалено на засіданні НКРЕКП 15 серпня, передають Українські Новини.\r\nТакож НКРЕКП було прийнято рішення про схвалення проектів постанов НКРЕКП, згідно з якими з 1 жовтня 2019 року коригуються тарифи на послуги з розподілу електроенергії для операторів систем розподілу.\r\nЗазначається, що цей тариф почне діяти з 1 жовтня але не раніше дня, наступного за днем його опублікування в офіційному друкованому виданні газеті "Урядовий кур'єр".\r\nЯк повідомляли Українські Новини, представник Президента Володимира Зеленського в Кабінеті Міністрів Андрій Герус заявив, що призупинення дії постанов НКРЕКП про тарифи на передачу і диспетчеризацію електричної енергії для "Укренерго" не загрожує роботі нового ринку електроенергії.\r\nТим часом ЄБРР вирішив виділити €149 млн на модернізацію системи електропередач.