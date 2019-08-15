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15 серпня 2019, четвер, 19:03 29
Економіка 2019-08-15T21:30:03+03:00
Українські Новини
Тариф "Укренерго" на електроенергію хочуть знизити в 2 рази

Тариф "Укренерго" на електроенергію хочуть знизити в 2 рази

Лампочка. Фото: pixabay
Лампочка. Фото: pixabay

Національна комісія держрегулювання енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) має намір знизити тариф національної енергетичної компанії "Укренерго", яку раніше оштрафували на 1,7 млн гривень, на передачу електричної енергії вдвічі з 15,28 коп./КВт-год до 15,93 коп./КВт-год.

Цей проект постанови було схвалено на засіданні НКРЕКП 15 серпня, передають Українські Новини.

Також НКРЕКП було прийнято рішення про схвалення проектів постанов НКРЕКП, згідно з якими з 1 жовтня 2019 року коригуються тарифи на послуги з розподілу електроенергії для операторів систем розподілу.

Зазначається, що цей тариф почне діяти з 1 жовтня але не раніше дня, наступного за днем ​​його опублікування в офіційному друкованому виданні газеті "Урядовий кур'єр".

Як повідомляли Українські Новини, представник Президента Володимира Зеленського в Кабінеті Міністрів Андрій Герус заявив, що призупинення дії постанов НКРЕКП про тарифи на передачу і диспетчеризацію електричної енергії для "Укренерго" не загрожує роботі нового ринку електроенергії.

Тим часом ЄБРР вирішив виділити €149 млн на модернізацію системи електропередач.

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