Тариф "Укренерго" на електроенергію хочуть знизити в 2 рази

Національна комісія держрегулювання енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) має намір знизити тариф національної енергетичної компанії "Укренерго", яку раніше оштрафували на 1,7 млн гривень,

Цей проект постанови було схвалено на засіданні НКРЕКП 15 серпня, передають Українські Новини.

Також НКРЕКП було прийнято рішення про схвалення проектів постанов НКРЕКП, згідно з якими з 1 жовтня 2019 року коригуються тарифи на послуги з розподілу електроенергії для операторів систем розподілу.

Зазначається, що цей тариф почне діяти з 1 жовтня але не раніше дня, наступного за днем ​​його опублікування в офіційному друкованому виданні газеті "Урядовий кур'єр".

Як повідомляли Українські Новини, представник Президента Володимира Зеленського в Кабінеті Міністрів Андрій Герус заявив, що призупинення дії постанов НКРЕКП про тарифи на передачу і диспетчеризацію електричної енергії для "Укренерго" не загрожує роботі нового ринку електроенергії.

Тим часом ЄБРР вирішив виділити €149 млн на модернізацію системи електропередач.