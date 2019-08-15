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15 серпня 2019, четвер, 18:23 12
Силові структури 2019-08-15T19:00:01+03:00
Українські Новини
ГПУ затримала поліцейського, підозрюваного в замаху на вбивство

ГПУ затримала поліцейського, підозрюваного в замаху на вбивство

Генеральна прокуратура України спільно з Державним бюро розслідувань (ДБР) і Службою безпеки України затримали слідчого Шевченківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області за підозрою в замаху на умисне вбивство жителя Запоріжжя.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Генпрокуратури, передають Українські Новини.

"Встановлено, що слідчий райвідділу поліції, діючи на замовлення невстановленої під час досудового розслідування особи, за попередньою змовою з іншою особою, організував умисне вбивство жителя Запоріжжя", - сказано в ньому.

Підозрюваного затримано в результаті операції правоохоронних органів з інсценування вбивства.

Проводяться невідкладні слідчі та процесуальні дії, вирішується питання про вручення підозрюваному повідомлення про підозру за ч. 2 ст. 15 (замах на злочин), п.п. 11, 12 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 10 до 15 років або довічного позбавлення волі з конфіскацією майна.

Як повідомляє прес-служба територіального управління ДБР у Мелітополі Запорізької області, замовником убивства є іноземний громадянин, а ціллю - представник однієї з національних діаспор у Запоріжжі.

За даними відомства, поліцейський звернувся до представників кримінальних кіл, які знайшли виконавця вбивства і посередника, готових скоїти злочин за 4 тис. доларів.

Слідчі ДБР залучили виконавця до конфіденційного співробітництва, інсценували вбивство та підробили фото з тілом жертви.

"Після того, як організатору показали фотографію нібито вбитої людини, він передав першу частину суми - 2 тис. доларів США. Його і посередника відразу затримали", - сказано в повідомленні.

За даними ДБР, поліцейський надалі планував організувати ще одне вбивство за участю посередника і виконавця.

Як повідомляли Українські Новини, під Києвом вбили заступника начальника поліції Баришівки.

Вбивство поліцейського в Баришівці зв'язали з його професійною діяльністю.

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